Overwatch – Mais pourquoi le jeu arriverait il sur mobile ?

Vous avez bien lu. Overwatch, premier du nom semble se profiler sur mobile. Une décision très surprenante, la majorité des joueurs attendent impatiemment des nouvelles d’Overwatch 2, ce dernier devenant de plus en plus une chimère comme le MMO de League of Legends. Si ce dernier n’a jamais été officialisé, Overwatch 2 si. Le jeu était censé être prévu pour maximum 2022, et on est maintenant sûr qu’il va falloir attendre la fin de l’année 2022 ou le début 2023, le jeu ayant encore été repoussé par Blizzard il y a quelques jours.

On ne peut que comprendre la frustration grandissante des fans d’Overwatch, qui restent quand même nombreux, mais qui perdent espoir. Plus le temps avance, moins les gens vont avoir envie de rester sur Overwatch. Et malheureusement ce n’est sans doute pas un portage mobile qui va arranger cela. Blizzard, comme bon nombre d’entreprises de jeu vidéo, doit se placer sur le marché mobile, c’est ce qu’ils essaient de faire à tout prix, comme le précise cette offre d’emploi.

« Blizzard Entertainment recherche un Product Manager talentueux et enthousiaste pour nous aider à créer les meilleures expériences de jeu mobile au monde. Cette personne travaillera sur plusieurs titres : Diablo, Overwatch, Hearthstone, et bien d’autres jeux fantastiques »

Le développement d’Overwatch 2 (et par extension de Diablo IV il faut le rappeler, ce dernier étant pratiquement aussi attendu que son collègue) est plus que chaotique. Toutes ces histoires d’harcèlement poussé à l’extrême et les départs de Jeff Kaplan (producteur d’Overwatch) et de Jen Oneal (co-directrice de Blizzard) ne finissent pas de ternir l’image de marque de Blizzard, qui a bien perdu de sa superbe.

On se retrouve aujourd’hui avec deux jeux très prometteurs repoussés pour une durée indéterminée. Mais à côté de tout ça, Blizzard annonce un portage mobile, privilégiant Overwatch premier du nom plutôt que de se concentrer sur ses propres promesses. On peut comprendre la volonté de Blizzard de proposer son jeu sur mobile, décision visant à toucher le public asiatique très friand des jeux sur téléphone, mais dans nos attentes de joueurs, justifiées pour le coup, ce portage soudain est compliqué à accepter.

Activision Blizzard a certainement aussi choisi de lancer une de ses licences phares sur le front du jeu mobile pour nous donner de quoi nous occuper le temps que le deuxième opus pointe le bout de son nez. On a aucune vraie information sur ce portage mobile, mais une chose est sûre, il va nous en falloir un peu plus pour nous aider à attendre.