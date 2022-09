Disney & Marvel Games Showcase – Tout ce qu’il faut retenir

Hier se tenait le Disney & Marvel Games Showcase dans le cadre du traditionnel D23 de la marque aux grandes oreilles. Ce show, retransmis sur YouTube, fut l’occasion d’en apprendre plus sur les futures productions des marques et personnages que possède la firme, incluant Star Wars (qui ne figure pourtant pas dans le nom du show, peut-être aurait-ce été trop long ?).

Attendu de pied ferme par les adorateurs de Mickey et ses amis ou encore de Spider-Man et sa clique, que faut-il réellement retenir de ce rendez-vous aux allures de crossover en mode conférence ? Tout le monde était-il bien apprêté et les rumeurs entourant le contenu du show se sont-elles avérées vraies ? Réponses dans ce résumé, étapes par étapes, de ce qui a constitué le plus gros du Disney & Marvel Games Showcase.

Le show s’ouvre sur une World Premiere : l’annonce de Tron Identity. Prévu pour 2023, le titre reste assez avare, avec seulement un court teaser qui ne nous montre absolument rien. Affaire à suivre, donc.

Seconde World Premiere, avec un jeu pour la Nintendo Switch. Il s’agit d’un titre de plateformes/réflexion dans la pure lignée de Castle of Illusion, en reprenant même une partie dans le titre : Illusion Island. Le titre vous permettra de jouer avec Mickey, Minnie, Donald et Dingo dans des niveaux colorées au design reprenant celui de la nouvelle série animée. Le titre est prévu pour 2023 sans plus de précisions.

Vient ensuite le moment où Disney tente de rassurer les joueurs : Marvel Midnight Suns sortira donc le 2 décembre 2022 et la précommande du titre sera récompensée par l’obtention du Defenders Skin de Doctor Strange. Un préquel animé arrivera sur YouTube le 31 octobre et le show en aura profité pour nous en montrer un petit aperçu.

Une nouvelle World Premiere fait son apparition : le jeu développé par Amy Hennig et Skydance New Media. Et la rumeur était vraie ! Black Panther et Captain America joindront donc leurs force pour affronter Hydra en pleine seconde guerre mondiale. Par contre, ce que la rumeur ne disait pas, c’est qu’ils ne seraient pas seuls : il y aura quatre héros. Malheureusement, nous n’avons ni leurs noms, ces derniers étant désignés par « Soldat » et « Espion », ni même le titre du jeu…

Les World Premiere s’enchaînent avec un jeu mobile développé par Niantic : Marvel World of Heroes. Le principe semble être le même qu’un Pokémon GO : déambuler dans le monde réel à la rencontre des personnages de Marvel. Le titre est annoncé pour 2023, sans plus de précision.

Et c’est ainsi que se termine le Disney & Marvel Games Showcase qui se sera avéré plus que décevant pour la sphère jeux vidéo. Hormis la confirmation de la rumeur qui traînait depuis ce matin sur le jeu de Skydance New Media, le nouveau titre de Mickey dans un univers à la Castle of Illusion ou encore l’annonce sans image d’un nouvel épisode de Tron, la marque se sera montrée particulièrement avare. Espérons que le Tokyo Game Show soit plus généreux.