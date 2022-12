Cinq jeux à installer dès aujourd’hui sur votre nouveau téléphone Android

Voilà les cadeaux enfin déballés, et vous avez eu la chance pour Noël de looter un nouveau téléphone Android ? Cool ! Une fois que vous l’aurez pris en main et que vous aurez installé toutes les applications vitales (i.e. les réseaux sociaux…!), vous voudrez sûrement voir ce qu’il a dans le ventre et commencer à jouer avec. Et c’est là qu’on intervient, en vous proposant cette liste de jeux mobiles pour commencer à jouer avec votre nouveau smartphone !

Genshin Impact

Difficile de passer à côté du phénomène mobile de ces dernières années ! Moqué avant sa sortie pour ses graphismes qui faisaient beaucoup trop penser à The Legend of Zelda: Breath of the Wild, le jeu fut un succès immédiat qui charme toujours autant les joueurs plus de deux ans après sa sortie.

Néanmoins, même si de nombreux joueurs vivent l’aventure depuis les premiers jours, Genshin Impact reste tout à fait accessible à ceux qui souhaiteraient rejoindre l’aventure aujourd’hui : il propose en effet une grande campagne solo qui vous tiendra en haleine de longues heures durant, et vous permettra de grimper un peu en termes d’expérience avant d’accéder au mode coop (le jeu ne propose pas de mode PVP).

Modèle classique de jeu mobile, Genshin Impact est un gacha-RPG, accessible et jouable gratuitement (même sur une longue période), mais qui tentera de vous pousser à la microtransaction pour progresser moins lentement ou obtenir certains personnages convoités…

Disney Mirrorverse

Autre gacha-RPG à succès, Disney Mirrorverse est aussi un grand succès actuel que vous voudrez sûrement essayer sur votre nouveau téléphone Android. Son argument principal est évidemment de vous permettre de jouer avec vos personnages Disney préférés, en plus de proposer ces mêmes personnages en version maléfique, qu’il s’agira de combattre de l’autre côté du miroir.

Nous avions noté dans notre critique combien le jeu pouvait se montrer riche, malgré une véritable accessibilité. Disney Mirrorverse possède de nombreuses qualités d’un « vrai jeu », et pas seulement d’un passe-temps hypercasual comme le sont parfois (souvent) les jeux mobiles.

C’est aussi un gacha, ce qui signifie qu’il va falloir passer à la caisse via les microtransactions pour progresser et enfin mettre la main sur LE personnage Disney qui vous fait rêver ou vous rappelle le premier film que vos parents vous ont emmené voir ! Mais c’est aussi un free-to-play, ce qui signifie que vous pouvez télécharger le jeu et vous y essayer quelques jours avant de décider s’il mérite qu’on lui consacre quelques euros…

La bonne nouvelle, c’est que le jeu est un succès, et que du contenu – et donc de nouveaux univers et personnages – devrait continuer à arriver encore quelque temps !

Vampire Survivor

On sort un peu du cadre mobile pour s’essayer à un énorme succès PC. Vampire Survivor est en effet un « petit » jeu sorti à l’origine sur itch.io, et désormais disponible sur les téléphones Android.

Rien d’étonnant, vu comment ses mécaniques semblent héritées de la culture des jeux mobiles. Simple, addictif, et néo-rétro, le jeu nous met aux commandes d’un chasseur de monstres qui devra survivre à des vagues d’attaques ennemies. Enfin, on écrit « vagues », mais tsunami serait le mot le plus à même de décrire ce qui se passe à l’écran, littéralement couvert de créatures !

Heureusement, les attaques sont automatiques, et le jeu prendra presque parfois des allures de jeux de rythme. Sa mécanique centrale étant de comprendre quels équipements (qu’on loote au fur et à mesure des vagues de monstres) se combinent le mieux pour faire de nous un chasseur invincible.

Aussi épuré graphiquement qu’au niveau du gameplay, Vampire Survivor fut l’une des grosses surprises de 2022. Son arrivée sur les téléphones Android vous permettra de comprendre pourquoi ! Et le jeu est gratuit !

Afterplace

Au milieu des gacha, des match-3 et autres portages de jeux indé, le jeu mobile peut aussi parfois proposer de véritables titres originaux pensés pour le mobile avec l’ambition d’être de « vrais » jeux vidéo. C’est le cas d’Afterplace.

Afterplace est un RPG en 2D et tout en pixels qui s’inscrit dans la grande lignée des jeux d’aventures de l’ère 8 et 16 bits. Le héros se réveille sans trop savoir pourquoi ni comment sur L’Île – désignée ainsi par ses habitants –, un endroit au croisement de différents mondes parallèles, abritant phénomènes et créatures mystérieux.

Évidemment, il faudra essayer de percer le secret de l’Île pour pouvoir en sortir… Un scénario assez léger qui permet de se concentrer sur l’exploration de son monde ouvert et la très jolie D.A., qui manie le pixel avec talent.

Afterplace vient tout juste de sortir sur les téléphones Android, et coûte 6,49€.

Lucky Luna

Autre jeu mobile aux ambitions de « jeu tout court », Lucky Luna est un jeu de plateforme qui tente de redéfinir le genre sur téléphone. Et spoiler : c’est une réussite.

On passe de plateforme en plateforme, on évite des gouffres ou des pics, on esquive des monstres et ramasse des diamants… Tout ça avec seulement deux commandes minimalistes pensées pour le mobile : le swipe à gauche, et le swipe à droite !

Et cela fonctionne incroyablement bien ! Ajoutons à cette trouvaille une D.A. néo-rétro tout en pixels, elle aussi pensée pour les téléphones (on joue en mode portrait), et voilà un très, très bon jeu pour votre téléphone Android !

Lucky Luna est une exclusivité du catalogue Netflix : il est donc accessible gratuitement pour les abonnés au service de streaming, mais inaccessible aux autres… L’occasion d’ailleurs d’évoquer le catalogue de jeux de la plateforme, qui s’est étoffé et comprend aujourd’hui pas mal de titres de « qualité console » : Kentucky Route Zero, Immortal, Reigns, Oxenfree, Into the Breach…

Plus les années passent, et plus la frontière entre les jeux mobiles et les jeux traditionnels s’amincit. Votre nouveau téléphone Android en main, pensez à jeter un œil à l’offre Play Pass de Google qui, contre un abonnement à 5€ par mois, offre des centaines de jeux et applications en libre accès. Et n’oubliez pas non plus que grâce à la magie du cloud gaming, le catalogue du Game Pass de Microsoft est jouable sur votre téléphone Android, y compris pour les titres AAA (Forza Horizon 5, High on Life, Halo Infinite…).