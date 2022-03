Dragalia Lost vit ses derniers mois. Après des années de bons et loyaux services, le gacha game signé Nintendo et Cygames ne proposera plus de mises à jour autres que celles de la campagne principale (jusqu’à la conclusion de celle-ci prévue fin juillet). Le jeu mobile, qui fut l’une des premières incursions de la firme nippone sur le marché, avait connu un lancement respectable avant de voir sa base de joueurs s’étioler au fil des années. Cependant, beaucoup pensent que Nintendo n’a simplement plus le moindre intérêt pour le marché des jeux mobiles.

Pour rappel, la société japonaise s’était lancée sur le marché à une période où ses ventes de consoles étaient au plus bas (les ventes de la Wii U arrivaient à peine à dépasser les 10 millions d’exemplaires). Et le constructeur japonais ne s’était pas montré avare. Ils ont lancé pas moins de sept jeux et applications, sachant au passage exploiter quelques-unes de leurs licences phares, comme Animal Crossing: Pocket Camp, Dr. Mario World, Mario Kart Tour, et surtout les succès Fire Emblem Heroes et Super Mario Run. À l’époque, la firme envisageait même de sortir deux à trois jeux par an. Mais aujourd’hui, la situation est radicalement différente. Depuis cinq ans, Nintendo connaît un nouvel âge d’or, un renouveau qu’ils ne doivent qu’à une chose (ou plutôt à une console) : la Switch.

En effet, la console hybride, sortie en mars 2017, est un succès planétaire. Avec plus de 103 millions de Switch vendues dans le monde (au 31 décembre 2021), Nintendo vient de dépasser les records de son autre console : la Wii (et ses 101 millions de ventes). Si on ajoute à cela les 766 millions de jeux Switch vendus dans le monde, on peut comprendre, à la vue de ces chiffres astronomiques, le désintérêt de Nintendo pour le marché des jeux mobiles.

Pour finir, on peut facilement imaginer que chez Nintendo, on considère que les progrès des Smartphones (certains principalement dédiés au gaming comme le Rog Phone d’Asus ou le Black Shark de Xiaomi), ainsi que les 82 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021 du jeu mobile, en font des concurrents directs. Mais ce n’est pas demain la veille que l’on pourra jouer au dernier Zelda sur son smartphone.