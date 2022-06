Netflix gaming – Doucement, mais surement

Avant l’arrivée du Game Pass tel qu’on le connait aujourd’hui, on avait pris l’habitude de parler du « Netflix du jeu vidéo ». L’expression revient encore de temps en temps. On n’imaginait pas alors que Netflix lui-même allait se mettre au jeu vidéo ! Puis le géant du streaming a commencé à adapter de multiples œuvres vidéoludiques, de Castlevania à Resident Evil en passant par The Witcher (qui certes est d’abord une série de romans, mais on n’imagine pas Netflix s’en emparer si la licence n’avait pas connu le succès en jeu vidéo !), avant d’investir purement et simplement dans l’industrie en rachetant des studios.

Depuis novembre 2021 et ses premiers pas dans le game du gaming, pourtant, Netflix reste très discret sur le segment. Manque de savoir-faire ? Volonté de faire marche arrière ? Rien de tout cela, l’entreprise aurait adopté une stratégie du doucement mais sûrement.

« Nous avons débuté en novembre l’an dernier, cela ne fait donc qu’une poignée de mois et nous laissons volontairement les choses se faire calmement parce que nous sommes encore en train d’apprendre, d’expérimenter et d’essayer de comprendre exactement ce qui fonctionne pour nos abonnés, à quels jeux les gens veulent jouer. C’est important que nous prenions le temps de construire cela. » – Leanne Loombe, responsable des jeux sur Netflix.

Et prendre le temps est exactement ce qu’il faut faire quand on peut se le permettre. Nous avons encore tous en tête l’exemple de Stadia, arrivé pour tout casser – « like wrecking ball », dirait Miley Cyrus – et qui n’aura réussi qu’à se casser lui-même alors que Microsoft, qui propose avec son Game Pass dans le cloud exactement la même chose (avec un modèle économique différent cela dit), est en train, lui, de réussir à s’imposer. La différence ? Microsoft y est allé par paliers, progressivement. Et vient d’ailleurs de franchir une nouvelle étape en intégrant le Game Pass via cloud gaming dans toutes les télé Samsung récentes.

De six jeux à son lancement, Netflix en est maintenant à 24 titres, et le dernier pointage comptait plus de 13 millions de téléchargements. Le catalogue va continuer de s’étoffer, avec une stratégie autour de contenus qui lieront TV et gaming. C’est ainsi que le jeu Exploding Kittens (d’après le jeu de cartes) se verra accompagné d’une série, ou encore qu’un jeu The Queen’s Gambit (Le Jeu de la Dame, en Français) devrait arriver avant la fin de l’année. Fin 2022, le catalogue de jeux disponible devrait ainsi s’élever à une cinquantaine de titres.

En attendant, et pour nous montrer qu’il prend le jeu vidéo au sérieux, Netflix est allé chercher un véritable auteur en la personne de Ojiro Fumoto, le créateur de Downwell, pour nous livrer Poinpy, un jeu mobile à la fois classique et frais qui vaut largement le téléchargement : c’est fun, mignon comme tout, et nécessitera tout de même une petite dose de skill. Et c’est compris dans votre abonnement si vous payez déjà Netflix !