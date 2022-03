Avec 222 millions d’abonnés dans plus de 190 pays, la plateforme Netflix est le premier service de divertissement en streaming du monde. Dans un secteur où les concurrents se font de plus en plus nombreux, le groupe californien veut diversifier son offre en explorant un peu plus le secteur (très) lucratif des jeux vidéo sur mobiles.

C’est en septembre 2021 que le géant américain faisait sa première incursion dans le monde des jeux mobiles avec l’acquisition de son premier studio : Night School Studio, le studio qui s’est fait connaître notamment avec le jeu d’aventure surnaturelle OXENFREE (et dont on attend la suite OXENFREE II: Lost Signals). En novembre dernier, la plateforme lançait plusieurs jeux mobiles pouvant être téléchargés gratuitement par leurs abonnés. Aujourd’hui c’est sur Next Games que Netflix a jeté son dévolu.

En effet, le roi du streaming a annoncé récemment avoir conclu un accord avec le studio finlandais en vue d’un futur rachat. Selon les termes de cet accord, Netflix lancera une offre publique d’achat d’ici juin 2022 en vue d’acquérir le studio pour environ 65 millions d’euros. Le conseil d’administration de Next Games a décidé à l’unanimité de recommander aux actionnaires d’accepter l’offre qui double le prix de l’action à 2,1€ alors qu’elle valait un peu moins d’un euros la veille de l’offre.

Fondée en 2013 et dirigée par Teemu Huuhtanen, La société finlandaise compte environ 120 employés, pour un chiffre d’affaires d’environ 27,2 millions (en 2020), et dont 95% des revenus proviennent des microtransactions effectuées régulièrement par les joueurs mobiles. La société mise surtout sur le développement de jeux basés sur des licences populaires tels que Stranger Things (l’une des séries les plus regardées de Netflix) avec Stranger Things: Puzzle Tales, un puzzle-RPG ou encore The Walking Dead avec le FPS The Walking Dead: Our World. D’après Michael Verdu, directeur chez Netflix :

«Alors que nous ne faisons que commencer dans les jeux, je suis convaincu qu’avec Next Games, nous serons en mesure de construire un portefeuille de jeux de classe mondiale qui raviront nos membres du monde entier»

La transaction devrait être conclue au second trimestre de 2022. Mais chez Netflix, vont-ils se contenter du marché du jeu mobile ou bien comptent-il s’étendre à d’autres plateformes ? Ambitionnent-ils de produire leurs propres jeux à l’instar d’un Amazon Games ?