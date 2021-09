Netflix acquiert le studio de jeux vidéo Night School Studio

Netflix aime le jeu vidéo. Il n’y a aucun scoop dans cette phrase. Il suffit de regarder son catalogue de séries et films pour s’en convaincre. The Witcher, Castlevania, Stranger Things… les passerelles sont nombreuses et se sont intensifiées ces dernières années. N’oublions pas que le jeu vidéo est le marché de divertissement numéro un au monde, et Netflix entend logiquement s’offrir une belle part de ce gargantuesque gâteau. C’est d’ailleurs au mois de mai dernier que les premières rumeurs d’une incursion plus directe dans le monde vidéoludique par le géant de la vidéo à la demande sont apparues, confirmées quelques jours plus tard lors d’une réunion avec ses investisseurs :

« Nous sommes également aux premiers stades de notre expansion dans les jeux, en nous appuyant sur nos efforts antérieurs autour de l’interactivité (Black Mirror Bandersnatch) et nos jeux Stranger Things. Nous considérons le jeu comme un nouveau type de contenu pour nous, similaire à notre expansion dans les films originaux ou l’animation. Les jeux seront inclus dans l’abonnement Netflix sans frais supplémentaires. Au départs, nous nous concentrerons principalement sur les jeux pour appareils mobiles. »

Quelques mois plus tard, Netflix lançait ses premiers tests grandeur nature dans certains pays comme en Pologne. Aujourd’hui, ils accélèrent encore. Ils viennent de confirmer cette nuit l’acquisition de Night School Studio, à l’origine de l’excellent Oxenfree notamment. Ils ne semblent pas vouloir en rester là, et il est tout à fait possible que dans les prochains mois, nous entendions à nouveau parler de rapprochements avec d’autres acteurs de l’industrie.

« Nous continuerons de travailler avec des développeurs du monde entier et de recruter les plus grands talents du secteur pour élaborer une collection de jeux exclusifs destinés aux joueurs de tous les types et de tous les niveaux. Comme nos séries et films, ces jeux feront partie de l’abonnement, sans publicité ni achats intégrés. Restez à l’écoute, d’autres nouvelles sur le sujet arriveront bientôt. »

Sean Krankel, co-fondateur et directeur artistique de Night School déclare, quant à lui, sur le site internet du studio :

« Nous voulons étendre nos aspirations narratives et de conception au travers de jeux originaux et distinctifs. Netflix offre au cinéma, à la télévision et maintenant aux créateurs de jeux un espace sans précédent pour pouvoir créer et offrir un divertissement de qualité à des millions de personnes. Nos recherches dans le gameplay narratif et les antécédents de Netflix en matière de soutien aux conteurs se sont naturellement combinées. C’était comme si nos deux équipes étaient arrivées à cette conclusion instinctivement. »

Le studio n’ayant jamais caché son envie d’adapter son jeu en série TV, il semble aujourd’hui disposer de solutions à la hauteur de ses ambitions, et nul doute que nous en entendrons à nouveau parler dans un futur pas si lointain. En attendant, Night School Studio confirme bien que le développement d’Oxenfree 2: Lost Signals, attendu cette année, suit bien son court et que le rapprochement avec le géant américain ne changera pas les projets de le sortir sur PC, PS4, PS5 et Switch.