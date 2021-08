Netflix fait un premier pas dans les jeux vidéo avec deux titres gratuits

Annoncé il y a de cela quelques mois, le gaming va bel et bien faire son entrée sur la plateforme Netflix. Si la tendance était à l’adaptation de jeu en série, il semblerait que le géant américain ait décidé de franchir le pas en proposant ni plus ni moins une catégorie spécialement dédiée aux jeux vidéo. Ce service a d’ailleurs débuté cette semaine avec deux jeux mobiles tirés de ses licences, offerts en exclusivité aux abonnés en Pologne.

Let’s talk Netflix and gaming.

Today members in Poland can try Netflix mobile gaming on Android with two games, Stranger Things: 1984 and Stranger Things 3. It’s very, very early days and we’ve got a lot of work to do in the months ahead, but this is the first step. https://t.co/yOl44PGY0r

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) August 26, 2021