Game Pass – Le cloud débarque cet hiver sur les consoles Xbox

Play has no limits. On ne sait pas pour vous mais ce slogan pondu par les marketeux de chez PlayStation nous fait doucement rire. Si on doit bien reconnaître que la console est largement supérieure à son aînée en terme de puissance, on peut aussi admettre que son lancement laisse à désirer. Inutile de tirer sur l’ambulance, on connaît les raisons pour les délais de production, et ces mêmes raisons n’ont pas du aider les studios à cruncher au bureau quand tout le monde était invité à rester chez soi pour pondre des galettes. Donc, pas surprenant de voir Sony ressortir des versions améliorées de ces derniers jeux PS4, parfois même plein tarif parce qu’au final, le jeu a bien des limites. Mais pas sur Game Pass.

Avant d’aller plus loin, un petit point pour les guérilleros Pro-Sony et Xboîte, inutile de vous servir de ce sujet pour relancer votre polémique inutile, gardez ça pour Twitter ou le forum 18-25, nous sommes ici entre personnes qui aiment l’information et les débats. Votre dévoué serviteur, lui-même, ne prend pas parti et il serait bien mal avisé puisqu’il n’en est même pas équipé.

Maintenant que tout est à plat, reconnaissons que le slogan sied bien mieux au Game Pass qu’à une quelconque machine. Si ce service soulève bien des questions sur l’avenir de ce média cher à nos cœurs (enfin, tout autant que les jeux disponibles qu’en démat’ ou les jeux sortis incomplets), indubitablement, il est à l’abri des problèmes de distribution et ne souffre d’aucun souci de disponibilité puisque tout est là et qu’il ne vous suffit que de payer un abonnement pour télécharger ce qui vous donne envie. Ah non, il y a bien une limite : les joueurs Xbox One ne peuvent pas jouer aux titres Xbox Series. Enfin, pas avant cet hiver.

Il était déjà disponible pour les abonnés Game Pass Ultimate sur PC et mobile, dès la fin d’année, il pourra éventuellement faire le bonheur des utilisateurs de consoles de salon (enfin, tant qu’elles ont un “X” dessus). C’est en effet ce qu’a confirmé hier Microsoft lors de sa présentation pour la Gamescom. Grâce aux nuages, les abonnés au service pourront mettre à l’essai une centaine de jeu sans avoir à télécharger quoique ce soit, un avantage donc pour les joueurs Xbox Series qui n’auront plus besoin de télécharger pour mettre un jeu à l’essai mais également pour les utilisateurs de Xbox One qui pourront alors essayer The Medium et le nouveau Flight Simulator sur leurs machines dépassées. Une limite encore cependant : votre internet ?

Et côté performance alors ? Si vous vous demandez si vous allez pouvoir profiter de vos jeux en ray tracing ou les faire tourner en 4K/120 fps, vous risquez d’être déçus. En revanche, si vous n’en demandez pas autant, vous apprécierez peut-être l’offre de Microsoft : des jeux en 1080p/60 fps (toujours à la condition que votre réseau tienne la route) puisqu’il faut que tous les supports puissent en profiter (probablement pas un problème pour les PC mais un peu plus pour les mobiles et les Xbox One).

Donc, oui, on a du mal à comprendre comment Microsoft va faire pour rentabiliser son service et effectivement, il ne doit pas être facile pour un studio d’offrir “gratuitement” son jeu sur un tel service mais, indéniablement, le Game Pass est la meilleure offre gaming légale sur le marché aujourd’hui et c’est probablement pas les joueurs Xbox One (qui pourront bientôt découvrir la new gen sans changer de bécane) qui vont nous contredire. On rappelle que l’offre de Microsoft est proposée au tarif de 12,99€/mois.