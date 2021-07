Xbox et Game Pass – Un modèle “non viable” (Shawn Layden) ou un franc succès ?

Certaines actu ont la bonne idée de se croiser opportunément, et ce matin, on découvre deux petites infos qui semblent nouer un dialogue. D’un côté, au détour d’une interview, on a Shawn Layden, qui a occupé de très grosses responsabilités chez PlayStation, qui donne son avis sur le Game Pass de chez Xbox… Et selon lui, le modèle n’est pas viable :

« C’est très difficile de lancer un jeu à 120 millions de dollars (de budget, NDLR) sur un service par abonnement à 10$ par mois. Faites les comptes, vous allez avoir besoin de 500 millions d’abonnés pour commencer à rentrer dans vos frais. C’est pourquoi il faut être prêt à renoncer à la place de leader le temps de faire grandir cette base d’utilisateurs. Mais même, s’il n’y a que 250 millions de consoles dans le monde, vous n’aurez jamais votre demi-milliard d’abonnés… Alors comment sortir de ce cercle vicieux ? Personne n’a encore la réponse…» – Shawn Layden à Gameindustry.biz, traduit par la rédaction.

Franchement, on ne voit pas bien comment il fait son calcul pour arriver à un objectif de rentabilité à 500 millions de joueurs. Mais c’est son métier, après tout, surtout pas le nôtre, alors faisons lui confiance. Cependant, il semble oublier un petit détail du plan machiavélique de Microsoft pour dominer le monde : le cloud gaming.

Avec le déploiement de la 5G, le cloud gaming va pouvoir toucher tout le monde, et pas seulement les quelques happy fews raccordés à la fibre. Et quand on parle de tout le monde, on parle vraiment du monde entier, y compris et surtout les millions de joueurs des pays dits émergents (i.e. : pauvres) qui n’ont pas les moyens de se payer une console. Avec le cloud gaming du Game Pass, n’importe quel vieux coucou connecté à internet fait déjà tourner Gears 5 et fera tourner Flight Simulator ou Forza Horizon 5. Ce sont des dizaines de millions d’indiens, par exemple, qui pourraient y gagner un accès au jeu video qui leur est aujourd’hui interdit. Et autant d’abonnés potentiels…

Mais même avant que cette prophétie ne se réalise, l’autre actu du jour semble contredire Shawn Layden, puisqu’à l’occasion de son rapport trimestriel, Microsoft publie d’excellents résultats pour la branche gaming.

Les Xbox Series deviennent ainsi les Xbox qui se vendent le plus rapidement de l’histoire de la marque. “Pas difficile”, diront les esprits chafouins, mais cela marque tout de même un certains succès dans la stratégie actuelle de Microsoft. Si (étonnamment ?) les revenus des abonnements ont légèrement baissé (par rapport à la même époque l’an dernier), les ventes de consoles marquent un bon de 172%, l’arrivée de la nouvelle génération aidant. De plus, et toujours confirmant l’américain dans sa stratégie, Microsoft déclare que le nombre d’abonnés aux Game Pass progresse rapidement, et que ces derniers jouent à environ 40% plus de jeux que les autres joueurs, et qu’ils dépensent 50% de plus. Le beurre et l’argent du beurre pour Xbox !

Une stratégie payante pour l’américain, qui n’enlève rien à la concurrence, puisque tandis que les jeux Switch continuent de monopoliser les charts de ventes hebdomadaires, la PlayStation 5 fête en ce moment même sa dix millionième console vendue ! Plus qu’une guerre des consoles qui semble appartenir au passé, cette génération sera peut-être celle d’écosystèmes différents, progressant chacun sur des chemins parallèles…