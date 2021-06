[E3 2021] Starfield sera-t-il la killer-app de Microsoft ?

Ce fut l’une des très grosses annonces du showcase Xbox & Bethesda Games de l’E3 2021. Starfield existe bel et bien. Ce qui est déjà une bonne nouvelle en soit, tant les informations commençaient à manquer concernant l’exclu de Microsoft, annoncée pour la première fois à l’E3 2018. Un jeu qui est attendu de pied ferme, puisqu’en plus s’être pétri de belles promesses, il s’agit de la première nouvelle IP de Bethesda depuis 28 ans… Le titre aura-t-il les épaules pour devenir le system-seller tant attendu par Xbox ?

Première information de taille, Starfield sera une exclusivité Microsoft next-gen (enfin current-gen, soyons précis puisque la next-gen est déjà là depuis un moment). Seuls les heureux possesseurs de Xbox Series X|S et de PC dignes de la Nasa pourront profiter du titre de Bethesda. Comme à son habitude pour les grosses productions Xbox, le jeu sera disponible Day-One dans le Game Pass, ce qui fait un argument de plus pour souscrire au service d’abonnement de la firme de Redmond.

C’est bien beau cette histoire d’exclusivité, mais qu’est ce qui fait que le jeu pourrait valoir le coup ? Parce que Bethesda on les connait, avec leurs jeux cassés à leur sortie (coucou Fallout 76) et les promesses non tenues…

Côté scénario et contexte, dans Starfield, les joueurs incarneronnt un membre de la Constellation, le dernier groupe d’explorateurs stellaires. Et on en sait pas vraiment plus. Si le titre suit la voie de Skyrim, ce qui est tout à fait probable, il est fort à parier que nous aurons des territoires multiples et immenses à explorer, où nous pourrons crafter tout ce qui nous tombe sous la main au lieu de suivre l’histoire principale.

L’originalité principale vient du fait que cette nouvelle IP se déroule dans l’espace. La proposition de Bethesda de nous embarquer dans un RPG spatial en monde ouvert est très forte, mais des mastodontes existent déjà dans ce domaine et y excelle. Est-il besoin de nommer Mass Effect ? Que beaucoup considère comme le space-opéra vidéoludique ultime… Comparaison d’autant plus à propos que Bioware a annoncé la mise en chantier d’un nouvel opus de sa licence galactique, qui, d’après les premiers pronostics, pourrait bien débarquer fin 2022, exactement dans la période de mise sur orbite de Starfield (sortie prévue le 11.11.2022). Une véritable guerre des étoiles en perspective…

Quid du gameplay ? Mise à part le fait que Bethesda passe de sa vue FPS traditionnelle pour ses titres principaux à une vue à la troisième personne, pas grand chose à se mettre sous la dent. Nous avons bien sûr repérer ce mécha présent dans la bande-annonce, mais sera-t-il un gadget ou aura-t-il une véritable utilité ? Y’aura-t-il des combats spatiaux ? Est-ce qu’on pourra mettre toutes les villes croisées à feu et à sang ? Pourra-t-on se lancer dans le commerce de hot-dogs galactiques ? Tant de questions qui restent pour l’instant sans réponses…

Alors pourquoi tant de hype autour de ce Starfield ? Besthesda a certes commis des erreurs par le passé, mais ce studio a tout de même un CV à faire pâlir n’importe quelle équipe de développement : de Fallout 3 à la saga des Elders Scrolls, difficile rivaliser avec leur pédigré. Et ce sans compter le travail d’éditeur de la firme : The Evil Within, Dishonored, Doom 2016, le prochain Deathloop…

Le potentiel créatif de ce studio est exceptionnel, lorsqu’il a les coudées franches. Le rachat du studio par Microsoft aura-t-il eu un impact sur le développement et le résultat final de du titre ? Sûrement, mais nous devrons patienter pour en juger.

Enfin, la perspective d’avoir une nouvelle IP est tout de même très excitante. Loin des sempiternels remakes, remasters, suites ou spin-offs à outrance, le fait qu’un studio de cette ampleur se lance dans la création d’un tout nouvel univers ne peut être qu’enthousiasmant. Starfield sera-t-il le Skyrim de l’espace et le messie vendeur de consoles de Microsoft ? Rendez-vous dans le futur pour le verdict final !