Xbox au top des ventes Steam avec des jeux “gratuits” sur le Game Pass

Le marketing, c’est un métier. Et ce n’est pas le nôtre ! Si le succès du Game Pass n’est absolument pas une surprise (c’est plutôt le fait de ne pas s’aboner au Game Pass qui pourrait susciter de l’incompréhension…), son modèle économique reste un mystère. Comment des jeux habituellement vendu 60 à 80€ peuvent-ils se retrouver day one au catalogue d’un service ne coûtant que quelques-uns de ces euros, et faire malgré tout gagner de l’argent à Microsoft ?

Un élément de réponse se trouve peut-être dans les infos que partage l’analyste Benji-Sales sur Twitter. Phil Spencer avait déjà fait quelques déclarations dans lesquelles il expliquait que les abonnés au catalogue dépensaient plus que les joueurs non-abonnés. Et bien il semble aussi que les jeux figurant au catalogue du Game Pass se vendent plus que les autres !

Alors qu’on s’imaginait que le Game Pass “tuerait” les ventes des jeux qu’il propose (pourquoi acheter un Gears 5 à 50 ou 60€ quand on peut y jouer via l’abonnement ?), c’est tout le contraire qui se passe, et les jeux Xbox pourtant accessibles via l’abonnement maison ont trusté les premières places des ventes sur Steam à l’occasion des soldes.

Steam Best Sellers Last Week – Sea of Thieves #1, 2 weeks in a row! Been #1 since Pirates of the Caribbean expansion

– Forza Horizon 4 #2 AND #5

– Microsoft / Xbox account for 4 of the Top 7 places Top 5

1. Sea of Thieves

2. Forza Horizon 4

3. Sekiro

4. PUBG

5. Forza Horizon 4 pic.twitter.com/jDiceqO2za — Benji-Sales (@BenjiSales) July 4, 2021

Si, toujours selon Phil Spencer, les abonnements permettent déjà au Game Pass d’être rentable, il semble que le service ait aussi des vertus plus surprenantes quant aux ventes plus “traditionelles”. Sea of Thieves a ainsi été numéro un des ventes Steam à l’occasion de la sortie de l’extension Pirates des Caraïbes, tandis que la deuxième place était elle occupée par Forza Horizon 4, qui a sans aucun doute bénéficié du gros buzz provoqué par les annonces autour du cinquième épisode à venir sur le Game Pass… et dans le Top Steam ?

Dans ces conditions, on comprend Sony, qui a décidé de prendre le train du PC en marche récemment, et prévoit de sortir plusieurs jeux dans un avenir proche, dont Uncharted 4, ainsi que Sony l’a confirmé…