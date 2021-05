Dungeons & Dragons: Dark Alliance – Day One sur le Xbox Game Pass

Les jours continuent de défiler et l’excellente offre de Microsoft, son Xbox Game Pass, continue de s’étoffer avec des jeux de toutes sortes, grands et petits, de gros studios ou d’indépendants, de licences majeures ou plus obscures… Une fois encore, aujourd’hui ne fait pas exception puisque le service du géant américain devrait s’étoffer prochainement avec Dungeons & Dragons: Dark Alliance, le dernier soft multijoueur coopératif de Wizards of the Coast et Tuque Games.

Oui, c’est en effet ce qu’ont annoncé l’éditeur et le studio précédemment mentionnés par le biais d’un billet. D’ici peu, les joueurs qui sont abonnés à l’offre de Microsoft sur Xbox Series X|S, Xbox One, PC ou même via le cloud (avec Xbox Cloud Gaming) pourront profiter sans frais supplémentaire du fun et s’adonner aux joies de la chasse aux grosses bébêtes et a la recherche de loot rares avec des amis ou des inconnus. Naturellement, cette offre prendra effet dès le jour de la sortie : le 22 juin.

En revanche, tristement, ce ne sera pas le cas des joueurs de PlayStation 4 et 5 qui, s’ils pourront aussi acquérir le titre, ne profiteront pas de la gratuité comme sur les machines concurrentes, ni même de l’offre de cross-play (ce dernier point ne devrait pas convaincre beaucoup de joueurs Sony de se délester des 40 euros nécessaires pour l’achat de la galette ou des 60 euros que coutera la version deluxe).

Enfin, on peut toujours se rassurer en rappelant ce que le jeu nous offre. Dungeons & Dragons: Dark Alliance est le premier jeu de la franchise à porter le nom officiel de cette dernière en 20 ans (même si d’autres jeux comme les Baldur’s Gate appartiennent en fait au même univers). Après avoir choisi votre personnage parmi quatre disponibles et une fois votre équipe formée, vous prendrez part à des combats sur les terres de Valbise contre les monstres illustres de l’univers Dungeons & Dragons qui la parcourent.

Voilà tout ce qu’il y a a savoir pour le moment. Allez-vous profiter de l’offre ? Jouerez-vous plutôt sur PC ou consoles ? Dungeons & Dragons: Dark Alliance sortira sur Xbox One et Series, PC et PlayStation 4 et 5 le 22 juin. Et puis, parce que se quitter sans quelques images serait triste, on vous remet un des derniers trailers.