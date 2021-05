Baldur’s Gate: Dark Alliance – Débarquement surprise sur PC et consoles !

Ça fait presque vingt ans qu’on attendait de pouvoir retourner du côté de chez Swann de la côté ouest des Royaumes Oubliés pour casser des bouches faire de sympathiques rencontres. C’est long, non, vingt ans ? Eh bien, pour une fois, vous n’aurez pas à prendre votre mal en patience, car le remaster de Baldur’s Gate: Dark Alliance débarque très, très bientôt !

Le hack’n’slash était sorti à l’origine sur PlayStation 2 en 2001, et avait eu son petit succès, plus public que critique avouons-le. Il avait su séduire les nombreux fans de la licence Baldur’s Gate, et les gamers en manque de Diablo-like sur consoles. Avec un Baldur’s Gate 3 à l’horizon développé par Larian, et l’annonce récente de Dungeons & Dragons: Dark Alliance, les braises de la hype sont assez chaudes pour souffler un peu dessus afin de raviver la flamme de la nostalgie (encore une fois).

Attention cependant : Interplay Entertainment et Black Isle Studios ne semblent pas avoir profité de l’occasion pour ajouter quelque contenu supplémentaire que ce soit au titre original. Malgré une résolution 4K, et les 60 fps de rigueur de nos jours, les graphismes n’ont plus vraiment la cote (ouest des Royaumes Oubliés… OK, pardon.). De plus, aucun mode coopératif en ligne n’est prévu, ce qui aurait pu peut-être justifier le prix de vente annoncé, aux alentours de 30 €…

Chose étrange concernant le titre : un nom surgit dans les crédits, qui aura de quoi surprendre, celui de Black Isle Studios. À moins d’une erreur chez les RP, Black Isle a rendu l’âme en 2016, après une faillite qui avait fait du bruit. Reste alors la question suivante : qui a travaillé sur ce remaster ?

Mais qu’importe ces tergiversation journalistiques, sachez que Baldur’s Gate: Dark Alliance est disponible dès aujourd’hui 7 mai 2021 sur PlayStation 4 et Xbox One. Des versions PC et mobile seront prêtes plus tard dans l’année.

Avec Diablo 2 Resurrected en approche, difficile d’imaginer que ce remaster, qui semble assez fainéant, trouve son public. Par contre, nous ne saurions que trop vous conseiller de vous plonger dans Baldur’s Gate 1 & 2 Enhanced Edition sorti en 2019, disponible partout pour une poignée d’euros.