Baldur’s Gate III – Créez votre propre avatar avec l’accès anticipé

On se souvient tous du premier trailer de Baldur’s Gate III révélé en juin 2019. Depuis, nous sommes tous impatients de pouvoir l’avoir entre nos mains. La série de RPG issue de l’univers Donjons et Dragons reviendra le 6 octobre à travers un accès anticipé, l’occasion pour Larian Studios de nous en apprendre plus sur les six classes et les sept races disponibles au lancement.

Ainsi, pour créer votre propre avatar, il vous sera possible de choisir parmi : les humains, les githyankis, les elfes, les drows, les demi-elfes, les nains, les halfelins ou encore les tieffelins. Un nombre de possibilités assez conséquent qui devrait permettre au joueur de créer le personnage qui lui conviendra le mieux puisque plusieurs de ces races offrent des sortes de races secondaires, comme par exemple Haut-Elfe ou Elfe des Bois.

Les six premières classes disponibles au lancement de cet early access seront : Clerc, Guerrier, Rôdeur, Roublard, Démoniste et Magicien. Là encore, il sera possible de choisir entre au moins deux sous-classes. De plus, le studio nous informe que d’autres nouvelles classes et races seront ajoutées au fil du temps avant que le jeu ne sorte définitivement.

Vingt ans après la sortie de Baldur’s Gate II, les fans de la licence pourront enfin retrouver cet univers médiéval-fantastique à travers le premier acte de Baldur’s Gate III. En effet, seul celui-ci sera disponible avec cet early access qui aura une durée de vie d’environ 25h selon le studio. Certes, cette durée de vie semble assez longue, seulement le jeu ne sera pas finalisé avant au moins un an.

Le jeu accueillera pas moins de 600 PNJs auxquels il sera possible de parler pour obtenir des quêtes secondaires afin de découvrir l’univers de ce troisième opus. Il vous sera tout de même possible d’explorer le monde en solo ou en multijoueur dans un groupe de quatre. On espère vraiment que le studio ne tardera pas à ajouter du contenu pour fidéliser les joueurs avant l’arrivée de la sortie définitive.

Le nombre d’éléments de personnalisation pour l’avatar n’a rien à envier à la création d’avatars de Skyrim et on s’imagine déjà créer nos combattants les plus puissants et les plus stylés. Seul le temps nous dira si le nouveau RPG de Larian Studios rencontrera le succès ou non et s’il peut vraiment révolutionner le genre face à ses nombreux concurrents.

L’accès anticipé de Baldur’s Gate III sera disponible au prix de 59,99€ sur Steam, GOG et Google Stadia à partir du 6 octobre 2020.

Pour les joueurs qui ne connaissent pas encore cette licence, il vous est possible de la découvrir grâce à Baldur’s Gate: Enhanced Edition 1+2 disponible sur PS4, Switch et Xbox One. On ne peut que vous conseiller de vous pencher sur cette référence du RPG sur PC qui fédère bon nombre de fans depuis 1998.