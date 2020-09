Quelles sont les sorties jeux vidéo du mois d’octobre 2020 ?

La rentrée semble déjà bien loin et vous avez déjà les yeux collés sur le mois de novembre, rêvant de next-gen. Cependant, il ne faut pas sauter octobre et ses nombreuses sorties. Ce serait une erreur, car ce dixième mois de l’année a de très bons titres à proposer. On peut ainsi citer Star Wars: Squadrons et Crash Bandicoot 4: It’s About Time, et la sortie du très attendu Watch Dogs Legion amorçant le festival des grosses sorties de Noël.

Voici les sorties jeux vidéo pour ce mois d’octobre 2020 :

PlayStation 4

Star Wars: Squadrons – 2 octobre

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – 2 octobre

Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix – 6 octobre

Budget Cuts – 7 octobre

Ride 4 – 8 octobre

FIFA 21 – 9 octobre

G.I. Joe: Operation Blackout – 13 octobre

CloudPunk – 15 octobre

Raji: An Ancient Epic – 15 octobre

9 Monkeys of Shaolin – 16 octobre

NHL 21 – 16 octobre

Amnesia Rebirth – 20 octobre

Astérix & Obélix XXL Romastered – 22 octobre

Transformers Battlegrounds – 23 octobre

Les Tuniques Bleues – Nord vs Sud – 23 octobre

Ghostrunner – 27 octobre

Cobra Kai: The Karate Kid Continues – 27 octobre

Watch Dogs Legion – 29 octobre

Qui Veut Gagner des Millions ? – 29 octobre

Song of Horror – 29 octobre

The Dark Pictures Anthology: Little Hope – 30 octobre

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV – 31 octobre

Xbox One

Star Wars: Squadrons – 2 octobre

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – 2 octobre

Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix – 6 octobre

Budget Cuts – 7 octobre

Ride 4 – 8 octobre

FIFA 21 – 9 octobre

G.I. Joe: Operation Blackout – 13 octobre

CloudPunk – 15 octobre

Raji: An Ancient Epic – 15 octobre

9 Monkeys of Shaolin – 16 octobre

NHL 21 – 16 octobre

Astérix & Obélix XXL Romastered – 22 octobre

Transformers Battlegrounds – 23 octobre

Les Tuniques Bleues – Nord vs Sud – 23 octobre

Ghostrunner – 27 octobre

Cobra Kai: The Karate Kid Continues – 27 octobre

Watch Dogs Legion – 29 octobre

Qui Veut Gagner des Millions ? – 29 octobre

Song of Horror – 29 octobre

The Dark Pictures Anthology: Little Hope – 30 octobre

Nintendo Switch

Super Mario Bros. 35 – 1er octobre

Ys Origin – 1er octobre

Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix – 6 octobre

Piofiore: Fated Memories – 8 octobre

FIFA 21 Édition Essentielle – 9 octobre

G.I. Joe: Operation Blackout – 13 octobre

CloudPunk – 15 octobre

Tennis World Tour 2 – 15 octobre

Mario Kart Live: Home Circuit – 16 octobre

Prinny 1-2: Exploded and Reloaded – 16 octobre

Astérix & Obélix XXL Romastered – 22 octobre

Transformers Battlegrounds – 23 octobre

Les Tuniques Bleues – Nord vs Sud – 23 octobre

Ghostrunner – 27 octobre

Cobra Kai: The Karate Kid Continues – 27 octobre

Qui Veut Gagner des Millions ? – 29 octobre

Pikmin 3 Deluxe – 30 octobre

PC

Cellyon : Boss Confrontation – 1er octobre

Drake Hollow – 1er octobre

Star Wars: Squadrons – 2 octobre

Baldur’s Gate III – 6 octobre

Ride 4 – 8 octobre

FIFA 21 – 9 octobre

Second Extinction – 13 octobre

G.I. Joe: Operation Blackout – 13 octobre

Age of Empires III : Definitive Edition – 15 octobre

Leisure Suit Larry : Wet Dreams Dry Twice – 15 octobre

Raji: An Ancient Epic – 15 octobre

9 Monkeys of Shaolin – 16 octobre

NHL 21 – 16 octobre

Amnesia Rebirth – 20 octobre

Astérix & Obélix XXL Romastered – 22 octobre

Transformers Battlegrounds – 23 octobre

World of Warcraft : Shadowlands – 27 octobre

Ghostrunner – 27 octobre

Cobra Kai: The Karate Kid Continues – 27 octobre

Watch Dogs Legion – 29 octobre

Qui Veut Gagner des Millions ? – 29 octobre

The Dark Pictures Anthology: Little Hope – 30 octobre

Voilà qui termine notre tour des sorties jeux vidéo majeures pour octobre 2020. Nous essaierons naturellement de couvrir le maximum de ces sorties avec des tests complets. En attendant, quels sont les jeux qui vous intéressent dans cette brève sélection ? À quoi allez-vous jouer sur ce mois ?