Dungeons & Dragons – Un nouveau Baldur’s Gate et des jeux gratuits !

Il fait bon être à la fois rôliste et amateur de jeux vidéo en cette fin de printemps. Outre les événements venant pallier l’absence d’E3 distribuant les annonces et autres trailers, la période fête aussi la licence des origines : Dungeons & Dragons. Si on a pu découvrir un trailer de Baldur’s Gate III en apéritif il y a quelques jours, les choses sérieuses commencent aujourd’hui.

Le coup d’envoi de D&D Live est en effet donné aujourd’hui pour trois jours de célébration de la plus vieille licence de jeux de rôle. Streaming de parties, guest stars, présentation de différentes nouveautés… le D&D Live adopte un format qui est familier aux joueurs de jeux vidéo pour s’adresser à sa communauté de rôlistes. Le trait d’union a d’ailleurs été tout trouvé puisque de nouvelles images de gameplay de Baldur’s Gate 3 seront présentées pour ce premier jour.

Baldur’s Gate se déroule, rappelons-le, dans l’univers de D&D dont il bénéficie d’ailleurs de la licence officielle Royaumes Oubliés. Le titre se base sur le livre de règle de la 5ème édition de D&D, jets de dés compris ! C’est Larian Studios, à qui l’on doit les très respectés Divinity: Original Sin, qui se charge du développement du jeu.

Par ailleurs, pour ceux qui souhaiterait renouer avec les classiques en attendant le troisième épisode de Baldur’s Gate, la fête à Dungeon & Dragons a lieu également dans la boutique GOG.com, qui lance une période de promos sur différents jeux de la licence (les anciens Baldur’s Gate, justement, mais aussi les jeux Neverwinter Nights et autres…) et offre carrément à tout le monde gratuitement la trilogie Eye of the Beholder ! Attention, l’offre n’est valable que jusque demain…