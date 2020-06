Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre – Sauvez les rôlistes dans une démo

Le titre de ce jeu ressemble salement à ceux des derniers jeux South Park, n’est-il pas ? Et South Park embarque avec lui un passif fort de 23 saisons et une reconnaissance quasi-comparable à celle des Simpson pour asseoir sa notoriété vidéoludique. Mais pour les initiés, Le Donjon de Naheulbeuk, ce n’est pas non plus un sombre inconnu. Vous ne connaissez pas encore ? On fait les présentations avant d’en venir au thème de notre article.

Par la barbe de notre ancêtre Gurdil, profitez vite de la démo !

Le Donjon de Naheulbeuk, pour les profanes, est à la base une série audio MP3 initiée en 2001 par Pen of Chaos, alias POC, John Lang de son vrai nom. Son succès grandissant, elle a connu une adaptation en BD par une dessinatrice appelée Marion (Poinsot), laquelle a réalisé plusieurs volumes dédiés aux aventures de notre équipe de bras cassés. Mais justement alors, de quoi ça parle, Le Donjon ?

La saga reprend un peu (beaucoup) les codes des jeux de rôle papier typés heroic-fantasy et des histoires à la Donjons & Dragons, mais avec humour et dérision. On sent tout à fait l’amour de l’auteur pour ces jeux que vous n’aurez peut-être pas connus (suivant votre âge) et qui demeurent une belle nostalgie pour des gens comme POC et votre Humble Narrateur.

Une magicienne maladroite, un barbare bas du front, un leader bien emmerdé avec son équipe de glandus (comme notre rédac-chef Drakyng ici-bas), une elfe potiche, un nain bougon… What could go wrong ? C’est le précepte du Donjon de Naheulbeuk, et c’est ce que vous allez retrouver dans le jeu, dont la démo est désormais disponible sur Steam afin de vous essayer à ce titre qui mélange humour et tactical-RPG à la Shadowrun ou XCOM.

Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre est disponible en démo sur Steam actuellement et ce, jusqu’au 22 juin. Le jeu finalisé, quant à lui, sera lancé cet été. On espère une version console à suivre, sans vraiment d’infos sur le sujet.

Et puis, petit bonus, sachez que le groupe de zik de Pen of Chaos, le Naheulband, a créé tout un tas de musiques aux sonorités celtiques, parfois sérieuses (Les Souliers de Lady Fae), parfois drôles (Un Boulet dans le Groupe), qu’ils jouent en concert devant un public ravi. N’hésitez pas à les découvrir.