Steam Game Festival – Faites-vous votre E3 à la maison avec une tonne de démos !

Les salons de jeu vidéo, c’est trop de monde, des stands de restauration beaucoup trop chers, et surtout, la possibilité de tester des démos de jeux bien avant leur sortie. Avec l’annulation de tous les événements prévus pour l’année 2020, le Steam Game Festival ne vous propose rien de moins que de vous faire votre petit salon du jeu vidéo dans votre salon (justement).

Pour la foule et les instant noodles à 12€, c’est à vous de gérer, Steam s’occupe des démos et des rencontres. C’est en effet plusieurs dizaines de démos qu’il vous sera possible d’installer pendant la période pour vous essayer à des titres qui ne sortiront pas avant plusieurs mois pour certains.

Mais ce n’est pas tout, puisque durant la semaine de l’évènement, il vous sera possible d’assister à des streams de ces mêmes jeux présentés par les développeurs eux-mêmes. L’occasion de saisir les intentions derrière les titres, de découvrir ou de mieux comprendre certaines mécaniques de gameplay avant de vous y essayer vous-même. Enfin, le Steam Game Festival, c’est aussi des séances de chat organisées avec les équipes de développeurs, des interviews…

Parmi les titres que vous pouvez essayer dès aujourd’hui, nous avons relevé Just Die Already, l’étonnant simulateur de vieux chiant dont nous vous avons présenté le trailer hier ; Ghostrunner, le Mirror Edge – like dans un univers cyberpunk dont nous avions réalisé une preview ; le remake de Destroy All Humans! ; Haven, le très attendu jeu des auteurs de Furi ; Röki, dont nous avons beaucoup entendu parler ces derniers jours au gré des différents événement de présentation ; Windjammer 2, la suite du jeu de frisbee culte ; CrisTales, dont nous vous parlions dans ces colonnes il y a quelques jours où encore l’adaptation en jeu vidéo du cultissime Donjon de Naheulbeuck – l’équipe du jeu sera d’ailleurs en direct pour répondre aux questions du public vendredi, de midi à 14h00 !

Le Steam Game Festival – Summer Edition a déjà commencé et se poursuivra jusqu’au 22 juin, date à laquelle les démos téléchargées ne pourront plus être lancées. L’intégralité des démos, mais aussi le programme des évènements, streams et interviews, et à retrouver directement sur Steam.