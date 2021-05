Scarlet Nexus – Une démo exclusive pour la Xbox Series X|S

Si vous êtes impatients de pouvoir mettre la main sur le prochain action-RPG de Bandai Namco, et que vous faites partie des heureux possesseurs de la Xbox Series X|S, cette annonce va vous ravir. En effet, l’éditeur nippon vient de révéler sur les réseaux sociaux que vous pourrez très bientôt essayer leur dernière production : Scarlet Nexus. (Les autres, ne partez pas, on a des trucs pour vous aussi.)

Mais replaçons tout d’abord un peu de contexte. Scarlet Nexus prend place dans un lointain futur, alors que la découverte d’une hormone particulière aux propriétés psychiques mystérieuses a été découverte. Les humains développent peu à peu des capacités paranormales qui vont au-delà de leur imagination, et bien entendu, tout va partir en cacahuètes. Des mutants appelés “les Autres” qui, comme pour faire plaisir à George Romero, ont soif de cerveaux humains débarquent sur Terre et commencent à mettre un joyeux bazar partout.

Leur mission est alors toute trouvée. Minus : Tenter de conquérir le Mooonde ! (en mangeant des cerveaux)

Le cocktail habituel de tout bon action-RPG à la japonaise s’ensuit : un protagoniste avec des pouvoirs étranges, une lutte acharnée contre l’envahisseur, des scènes cinématiques, et des amitiés à renforcer avec vos compagnons pour booster vos compétences en combat.

Le titre tiendra-t-il la comparaison avec les grands pontes du genre (Persona, Tales of, ou les Atelier…) ? Il faudra attendre l’heure du test final pour le savoir. Toujours est-il que si vous avez hâte d’essayer la bête, vous allez pouvoir le faire gratuitement d’ici peu.

La démo de Scarlet Nexus sera disponible en premier sur les Xbox Series X|S pour une exclusivité temporaire. Les joueurs du monolithe de Microsoft y joueront avant tout le monde puisque la démo débutera le 21 mai 2021 sur Xbox X|S et le 28 mai 2021 sur PlayStation 4 et PlayStation 5. En ce qui concerne la version PC, rien n’est mentionné dans les tweets de Bandai Namco, mais nous doutons qu’ils laissent les joueurs PC sans une chance d’essayer le jeu, on peut donc s’attendre à ce que la démo débarque également sur PC.

Bandai Namco a également confirmé que les joueurs recevront des récompenses spéciales pour avoir joué à cette démo. Si vous jouez avec Kasane, vous obtiendrez le “Pack standard FSA” (noir) et le plug-in “Power Increase : Mk II” et si vous choisissez Yuito, vous obtiendrez le chapeau “Rabbit Ears” (blanc) et le Plug-in “Force Field : Mk II”. Ça vous fait rêver, hein ?