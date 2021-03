Scarlet Nexus précise sa date de sortie et annonce un anime dans la foulée

La dernière fois que nous avions vraiment entendu parler de Scarlet nexus, c’était à la fin de l’année dernière, et nous pouvons dire sans détour que ce titre est certainement l’un de ceux que l’on attend le plus pour 2021. Sur le papier, on pourrait penser qu’il s’agit d’un énième RPG japonais à la direction artistique typé anime, mais si l’on en croit Bandai Namco, il s’agirait d’un titre avec bien plus d’ambition que cela.

D’ailleurs si vous avez regardé un peu plus loin que l’esthétique de façade, vous avez dû vous rendre compte que les ennemis ont un chara-design très particulier, venant totalement trancher avec le reste, et cela n’est pas sans raison. Cet aspect volontairement décalé sera en lien direct avec le scénario, mais ça, c’est une caractéristique sur laquelle nous aurons plus de détails plus tard.

Et en parlant de ça, on a vraiment l’impression que l’univers, le gameplay, et le scénario ont été façonnés dès le départ dans le but que chaque élément soit au service des autres, ce qui promettrait donc, encore une fois sur la papier, d’avoir quelque chose de très cohérent au final. En tout cas cet univers nous fait pour le moment pas mal de l’œil, notamment grâce son postulat de base décrivant une évolution technologique si avancée, qu’elle en serait venue à proposer un moyen d’altérer le cerveau humain, dans le but d’y déclencher l’apparition de pouvoirs extra-sensoriels.

Et justement, aujourd’hui nous avons le plaisir de découvrir un trailer présentant le personnage de Kasane, dont les modifications neurologiques, lui ont permis d’accéder à des pouvoirs relatifs à la télékinésie. On notera que le gameplay dévoilé semble nerveux et grisant à jouer, même si la progression par les combats devrait être finalement assez classique pour un titre du genre. C’est justement là que nous espérons qu’un scénario solide viendra porter le jeu entre toutes ces séquences d’action.

Nous sommes donc pour le moment assez enthousiastes concernant ce Scarlet Nexus dont la sortie a été programmée au 25 juin 2021 sur PS5/PS4, Xbox One/Series et PC, et que vous pouvez déjà retrouver en précommande comme vous avez pu le voir ci-dessus. Et pour finir, comme vous pourrez le voir avec le trailer, dans la foulée de la sortie du jeu, nous pourrons découvrir une série d’animation Scarlet Nexus prévue pour l’été, et dont nous reviendrons vous parler quand nous aurons plus de détails.