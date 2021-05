Scarlet Nexus nous montre comment utiliser sa tête… en jeu

C’est nous ou la dernière IP originale de Bandai Namco peine à trouver sa place dans l’actualité ? En effet, on a beau consulter les réseaux sociaux, à notre grande surprise, on ne l’y voit que très peu. Alors bon, on veut bien reconnaître que c’est de notre faute et qu’on l’ignore malgré nous; peut-être que c’est un problème d’algorithme et que les réseaux sociaux estiment que ça ne nous intéresse pas… Bref, chez nous, Scarlet Nexus passe relativement inaperçu et on trouve ça curieux. Ceci dit, en vrai, Bandai Namco n’a pas abandonné son titre et continue de le dévoiler petit à petit comme il le fait aujourd’hui.

Oui, une fois encore, l’éditeur revient à la charge afin de nous présenter deux ou trois bricoles sur sa nouvelle galette. Après nous avoir illustré son histoire aux Game Awards, après nous avoir présenté quelques personnages de son casting, aujourd’hui, il revient à la charge pour nous détailler les étranges pouvoirs des individus que nous serons amenés à suivre.

Alors, loin de nous l’idée de vous prendre de haut, mais nous souhaitons rappeler (comme vous l’avez déjà constaté dans les divers trailers) que les personnages de Scarlet Nexus utilisent des pouvoirs télékinétiques. Cependant, avec de tels pouvoirs, vous voyez un quelconque intérêt à porter des épées démesurées (hormis le fait, bien sûr, de prendre des poses badass ou lascives pour contenter le weeb en manque de fan service) ? Naturellement, la raison est une question de gameplay.

Lorsque vous vous battrez dans le jeu, aligner les coups vous permettra de faire grimper une jauge de combo. À mesure que votre combo s’allonge, votre puissance télékinétique augmente, ce qui vous permettra d’infliger de plus lourds dégâts. Votre tâche consistera donc à conserver votre jauge de combo lors de vos différents affrontements pour mettre la misère à ceux qui vous font face. Et des méthodes pour la conserver, il y en a. En effet, vous pourrez trouver dans les décors de quoi assaillir vos ennemis, des objets à lancer, balancer ou pour marteler vos ennemis grâce à vos talents.

Mais, quelle que soit la puissance de votre cerveau, des adversaires comme les Autres (oui, c’est le nom des ennemis), ça ne s’affronte pas seul. Du coup, il va falloir bichonner vos partenaires. Pour arriver à vos fins, plusieurs moyens s’offrent à vous. Vous pouvez simplement parler avec eux au QG, mais aussi leur offrir des cadeaux ou leur envoyer des messages télépathiques (on notera la tentative pourrie de rendre ça plus “cool” en les appelant “brain messages”…). À l’instar de Persona, renforcer vos amitiés déclenchera des épisodes qui vous permettront de bénéficier de nouveaux atouts en combat. Ceci dit, rien n’indique que vous puissiez engager des relations moins platoniques dans le jeu…

Ça pue la soupe et la japoniaiserie à un niveau déconcertant (sérieux, les “Autres”, “brain messages” ou le concept même de “brain-punk” que Bandai Namco cherche à nous vendre ici), mais nous sommes assez curieux de découvrir ce que nous réserve Scarlet Nexus en termes de gameplay. Le titre est attendu sur PC, Xbox One et Series ainsi que sur PlayStation 4 et 5 et devrait sortir le 25 juin. Espérons que les humains du futur ne seront plus des personnages monolithiques (pas comme dans Code Vein quoi…).