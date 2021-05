Prinny Presents NIS Classics Volume 1 trouve sa place dans le calendrier

L’avantage de recycler de vieilles cartouches dans des versions compilées, c’est que ça peut être rapidement mis en rayon. Souvenez-vous, nous sommes le 5 mars, NIS America tient alors une petite présentation lors du New Game Plus Expo (un événement spéciale réunissant des petits studios nippons et américains) durant lequel le CEO de NIS, Sohei Niikawa, grimmé en Prinny, nous annonçait la date de sortie de Disgaea 6: Defiance of Destiny (le 29 juin 2021) et levait le voile sur Prinny Presents NIS Classics Volume 1, une compilation réunissant les versions remasterisées de Phantom Brave: The Hermuda Triangle et Soul Nomad & The World Eaters.

Quelques mois se sont depuis écoulés et il semblerait que l’éditeur soit enfin prêt à nous dévoiler la date de sortie de cette compilation. Amateurs de jeux de stratégie, de consoles hybrides et de Prinnies, vous pourrez retrouver cette petite collection de jeux (“petite” c’est un peu réducteur puisque la durée de vie de ces jeux est immense) dès le 3 septembre 2021 en boutique ou sur l’eShop de la Switch. Il est bon également de rappeler que si cette compilation apparaîtra sur console hybride, elle ne lui est pas exclusive puisqu’elle sortira également sur PC (d’ailleurs, Phantom Brave y est déjà disponible).

Et puisqu’on en est à faire des rappels, on en profite pour rappeler que NIS America, généralement pas avare en éditions collector, en proposera une à ceux qui attendent la collection. Cette dernière contiendra le jeu (naturellement) ainsi qu’un artbook et l’OST sur CD (un geste sympa quand d’autres se contentent de vous mettre un code). Le tout sera caché à l’intérieur d’un petit écrin reprenant le visuel de la boîte de jeu.

Qu’en pensez-vous ? Prinny Presents NIS Classics Volume 1 sortira sur Nintendo Switch le 3 septembre. Soul Nomad & The World Eaters rejoindra également Phantom Brave Remastered sur Steam à cette date. Et si vous ne savez pas si vous devez céder ou pas, on vous laisse avec le dernier trailer de la compilation, une bande-annonce qui se concentre sur Soul Nomad.