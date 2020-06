Prinny 1 • 2: Exploded and Reloaded prend rendez-vous en octobre

Rappelez-vous, début mars, NISA America a annoncé que Prinny 1 • 2: Exploded and Reloaded, une compilation des titres originaux Prinny 1: Can I Really Be The Hero? et Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood! et tout son contenu téléchargeable, débarquerait sur Nintendo Switch. Nous sommes en mesure de vous indiquer la date de sortie du jeu, toujours exclusif à la console hybride de Nintendo. Mais avant, on vous invite à visionner la vidéo qui suit, histoire d’avoir un bon aperçu du titre en préparation.

Notre bien-aimé Prinny, pire héros du monde et aventurier malgré lui, relancera l’aventure pour sauver son espèce dans Prinny 1 • 2: Exploded and Reloaded le 16 octobre exclusivement sur Nintendo Switch. Dans les deux jeux Prinny 1: Can I Really Be The Hero? et Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood!, initialement publiés pour PlayStation Portable, les joueurs jouent le rôle du personnage principal dans un style de jeu de plateforme classique à défilement horizontal en plusieurs étapes. Utilisant des mouvements de base comme attaquer, sauter, glisser et s’accroupir, le jeu propose une variété de boss qui attendent le petit pingouin de pied ferme. Nous nous éloignons donc du gameplay stratégique des Disgaea, série d’où les Prinnys sont issus. Prinny 1 • 2: Exploded and Reloaded se veut donc bien plus dynamique et explosif, avec en bonus des graphismes totalement mis à jour.

Pour rappel aux disciples dévoués, l’édition spéciale nommée “Just Desserts” sera également disponible pour le lancement du jeu pour environ 60€. Cet ensemble comprend le jeu dans une boîte de collection, un CD de la bande sonore, un livre d’art “Scrapbook of Memories”, un “Block” de Prinny et une affiche Asagi Wars EX.