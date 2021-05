PlayStation 5 – La rupture de stock devrait s’étaler jusqu’en 2022

Mauvaise nouvelle pour les joueurs patients qui attendaient calmement une embellie sur les stocks de PlayStation 5 : l’année 2022 ne devrait pas être mieux servie que cette année. La chasse au trésor et la veille intensive sur les réseaux sociaux devraient donc continuer encore plusieurs mois.

On espérait jusqu’ici que la fin de cette année verrait s’améliorer les livraisons, et que la situation serait à peu près normale pour Noël. Hiroki Totoki, le responsable financier en chef de chez Sony, vient balayer nos espoirs. Bloomberg relaie ainsi ses déclarations (qu’il avait souhaiter garder confidentielles !) :

« Je ne crois pas que les demandes vont diminuer cette année, et même si nous garantissons plus de machines, et produisons beaucoup plus de PlayStation 5 l’an prochain, notre offre ne devrait pas combler les demandes. »

Même si le lancement de la PlayStation 5 est un énorme carton, la difficulté pour les joueurs de mettre la main sur une machine fait aussi des trous dans le business de Sony. Les chiffres qui sont sortis en Mars sont en-deçà des prévisions des analystes, et la valeur de l’action du constructeur a chuté de 8% suite à l’annonce de ces résultats, ainsi que le rapporte Bloomberg.

Dans le même temps, le nombre de joueurs actifs sur PlayStation au premier trimestre 2021 est descendu à 109 millions quand il était à 114 millions le trimestre précédent. Bien entendu, la fin annoncée de la pandémie, les confinements qui se terminent un peu partout, ont participé à cette baisse des chiffres. Bien plus que le manque de PlayStation 5 en rayons.

Peut-être la nouvelle mouture de PlayStation 5 en préparation viendra-t-elle au moins en partie alléger le problème, même si Hiroki Totoki ne semble pas si confiant ? En tous les cas, il devient urgent pour Sony d’installer son parc de consoles pour commencer à vendre des jeux et des services : on s’en doutait, on en a eu confirmation depuis les révélations du procès Apple vs. Epic Games, les consoles sont vendues à perte. Donc plus Sony en vend, et plus il perd d’argent…!

Et tant que le parc n’est pas confortablement installé, les sorties resteront confidentielles, les éditeurs n’ayant pas intérêt à mettre le paquet pour une machine – et donc une clientèle – encore trop rare…