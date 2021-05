PlayStation 5 – Un nouveau modèle (déjà) en préparation

C’est le site Taïwanais DigiTimes qui a sorti l’info, la tenant de fournisseurs de semi-conducteurs : une PlayStation 5 re-designée va entrer en production entre le deuxième et le troisième trimestre de l’an prochain (merci VideoGamesChronicles !). Les nouveautés sur ces prochains modèles concerneront essentiellement un nouveau processeur, un CPU AMD en partie customisé pour la machine.

Cela étant, il ne s’agit pas encore d’une PlayStation 5 Slim ou d’une version Pro, les fonctionnalités de la console et le design extérieur devraient rester strictement les mêmes que ceux des modèles actuels.

Alors pourquoi ? L’une des possibilités expliquant ces “nouvelles” PlayStation 5 serait que cette construction revue et corrigée permette de remplir les rayons des boutiques de façon plus efficace. En effet, les difficultés à s’approvisionner en semi-conducteurs, une matière première nécessaire à la fabrication de plus ou moins tout ce qui est électronique, ont entraîné des ruptures de stocks de consoles nouvelle génération, mais aussi de cartes graphiques et ont même causé des retards sur les chaînes de productions automobiles.

Une modification de la façon dont sont fabriquées les consoles était l’une des pistes envisagées par Sony pour remédier à la pénurie. Hiroki Totoki, directeur financier chez Sony, avait ainsi déclaré à ce sujet :

« Par exemple, nous pourrions peut-être trouver des fournisseurs supplémentaires, ou changer la conception de la machine pour faire face à la pénurie. »

Il semble donc que c’est cette voie qui a été choisie. Hélas, avec une entrée en production mi-2022, il ne faut pas espérer de rapides améliorations de l’état des stocks. La situation actuelle et ses difficultés d’approvisionnement devraient se poursuivre encore quelques mois. Jim Ryan, le boss de Sony Interactive Entertainment, avait déclaré qu’on pouvait s’attendre à des améliorations de ce côté pour Noël. C’est déjà ça…