PlayStation 5 – La grosse MAJ du mois d’avril arrive demain !

La prochaine mise à jour de la PlayStation 5 sera disponible dès demain. Mais quel sera donc son contenu ? Sony va donc jouer sur plusieurs tableaux, à savoir les différentes options de stockage car, rappelons-le, la capacité de stockage de la console est officiellement de 1 To, mais officieusement nous ne disposons que de 667,2 Go pour nos jeux. Au vu de la taille des jeux actuels et à venir, il s’agit là d’un net désavantage par rapport à sa concurrente qui dispose déjà d’une carte d’extension de stockage SSD. Outre ces options pour nos jeux, nous aurons également de nouvelles fonctionnalités via le PS App, le partage de jeux entre amis et une amélioration de la personnalisation du menu principal.

Pour commencer la liste des nouveautés, voici probablement le changement le plus significatif pour notre console :

Il sera désormais possible de stocker vos jeux PS5 sur un support externe compatible.

Bien qu’il ne soit pas possible de lancer nos jeux via le stockage étendu, la mise à jour des jeux se fera automatiquement dès lors que le jeu rebasculera sur le stockage interne SSD (option à valider dans les paramètres de la console )

Cette mise à jour se fera également dans l’attente du stockage interne qui devrait normalement bientôt arrivé.

La convivialité a également été repensé à travers ces quelques options :

Le jeu en partage PS4/PS5 : il sera possible de montrer ses jeux PS5 à un ami en partageant son propre écran de jeu et lui faire tester son jeu. Et vice-versa bien évidemment. Il y aura également la possibilité de créer une deuxième manette virtuelle pour permettre à nos camarades de jeu de nous rejoindre dans nos parties en co-op.

Rejoindre une party en cours sera désormais plus rapide puisque la liste des joueurs que vous pouvez rejoindre sera disponible. De quoi gagner toujours plus de temps pour jouer encore plus avec nos amis ! Dans les paramètres de confidentialité, nous aurons la possibilité de décider qui peut interagir avec nous ou pas.

Et enfin, quelques changements non-négligeables concernant le Game Base ainsi que la personnalisation des menus :

Vous aurez la possibilité de jongler entre les partys et les discussions écrites beaucoup plus facilement. Et il sera également de possible d’activer ou pas les notifications de chaque partys.

Également désactiver le chat en jeu, ce qui coupera votre micro ainsi que celui de vos partenaires. Vous pourrez également régler le volume de vos coéquipiers.

Marre d’attendre que les mises à jour se terminent ? Lorsque les développeurs auront activer cette option, la mise à jour automatique se fera dès que votre PlayStation 5 sera en marche ou en mode repos.

Votre bibliothèque de jeu sera personnalisable, si vous souhaitez masquer un jeu, rechercher un jeu, tout cela sera désormais possible et plus facile d’accès.

Lassé de froncer les sourcils pour mieux lire vos menus ? Une option de zoom sera également de la partie.

Et enfin, le système de trophées a été repensé pour n’enregistrer qu’une capture d’écran des trophées plus rare ( platine, or ). Option bien évidemment désactivable si vous souhaitez préserver la capacité de stockage de votre console.

La Playstation App n’a pas été oublié puisqu’il sera possible d’ajouter des jeux dans une liste de souhaits, de recevoir des notifications de connexions d’amis, et vous pourrez choisir via l’application de faire apparaître votre statut de connexion.

Voici donc les quelques nouveautés à venir sur nos PlayStation 5. Qu’en pensez vous ? Selon vous, est ce qu’il y a des fonctionnalités qu’ils seraient plus urgents de mettre en route ? Où tout simplement des éléments de personnalisation qui à l’heure actuelle ne sont pas possible, comme par exemple les fonds d’écran (thèmes) ?