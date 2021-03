PlayStation Plus – La sélection de jeux d’avril 2021 a été annoncée !

Après que Microsoft a dégainé le premier hier avec sa sélection de jeux “offerts” aux abonnés Gold pour le mois d’avril, c’est au tour de Sony de dévoiler quels seront les jeux PlayStation Plus “gratuits” pour cette même période. Et autant le dire sans y mettre les formes inutiles habituelles, comme le mois dernier, PlayStation frappe un grand coup et enterre littéralement la proposition Xbox.

Si en mars nous avions déjà eu le droit à du lourd avec Final Fantasy VII Remake, Maquette Far Poin et Remnant From the Ashes, ce mois d’avril nous offre une sélection de trois jeux tout aussi convaincants, dont la star est sans aucun doute Oddworld: Soulstorm. La particularité étant ici que la mise à disposition gratuite du jeu ne sera effective que sur PlayStation 5, et ce dès le 6 avril prochain, soit le jour de sortie de cette suite tant attendue. Chose qui était déjà annoncée et prévue, d’ailleurs.

Vient ensuite l’une des exclusivités majeures de la PlayStation 4, un certain Days Gone, qui nous permet d’incarner un biker évoluant dans un monde post-apocalyptique dans lequel il doit survivre avec l’aide de sa bécane et de quelques armes à feu bien utiles pour éradiquer de l’infecté en pagaille. Il faut dire qu’avec ses hordes composées de centaines de créatures, le jeu de Bend Studio avait fait son petit effet lors de sa sortie en 2019. D’autant plus que les personnages, l’univers et le scénario sont plutôt pas mal aussi.

Enfin, le dernier jeu n’est autre que le bon Zombie Army 4: Dead War, probablement le meilleur épisode de la saga spin-off de Sniper Elite. Seul ou en coopération, vous pourrez éradiquer des vagues de zombies nazis au travers de différents environnements et en complétant différents objectifs. Assez complet et plutôt convaincant sur la durée, le titre Rebellion s’en tire avec les honneurs. Le jeu sera “offert” aux abonnés sur PlayStation 4.

Voilà une bien belle sélection qui vient encore faire un peu plus d’ombre aux dernières propositions de Microsoft à ses abonnés Gold, même si on le sait, le géant américain mise aujourd’hui bien plus sur Game Pass et aujourd’hui encore, Sony n’a pas su trouver une réponse équivalente à ce formidable service. Chacun ses forces et faiblesses, comme on dit.