Games with Gold – Découvrez les jeux gratuits du mois d’avril 2021

Nous y voilà, le mois d’avril pointe le bout de son nez, tout comme le beau temps et le confinement. Alors, quoi de mieux durant une mise à l’isolement forcée (et nécessaire) que de jouer à de bons jeux vidéo ? Qui a dit bouffer le catalogue Netflix jusqu’à en perdre la raison et se laisser pousser la barbe jusqu’à marcher dessus ? Enfin bref, Microsoft a annoncé les jeux “offerts” en avril via son programme Games With Gold.

Et comme depuis un petit bout de temps maintenant, on est un peu déçu de cette sélection de jeux qui, sans être mauvaise, n’est pas incroyable non plus. Il faut dire que Microsoft ne semble plus trop soutenir le service Gold, préférant ainsi mettre en avant son GamePass, et on ne peut que les comprendre. Plus avantageux et aguicheur, comptant un répertoire de plus de cent jeux, dont les exclusivités du constructeur, le Gold marque de plus en plus le pas, et il ne serait pas étonnant qu’il disparaisse à terme.

Ceci dit, ne vendons pas nos peaux mortes avant de les avoir arrachées et venons-en à ce qui nous intéresse aujourd’hui, les quatre jeux proposés dans cette sélection d’avril 2021 des Games With Gold. Commençons donc par les deux titres Xbox One, aussi compatibles Xbox Series S|X, que sont Vikings: Wolves of Midgard et Truck Racing Championship.

Le premier sera disponible du 1er au 30 avril et est un hack’n slash qui, comme son nom l’indique, nous permet d’évoluer en pleine mythologie nordique à l’époque des terribles Vikings. On doit donc couper des têtes pour lutter pour la sauvegarde de Midgar contre quelques Jötunn et autres créatures mythologiques. Plutôt sympathique, Vikings: Wolves of Midgard n’est pas non plus un must du genre, malheureusement.

Quant au second, Truck Racing Championship, valable du 16 avril au 15 mai, il faut dire qu’il est assez surprenant. Il s’agit là d’une simulation de courses de camions qui met en lumière une discipline reconnue en Europe, appelée sobrement le Championnat d’Europe de courses de camions. Eh bien, pour un premier jeu se déroulant dans cet univers de niche, c’est plutôt pas mal et on le conseille même à l’essai aux férus de sport automobile.

Passons maintenant à la sélection de jeux pour la Xbox 360 avec des titres là encore compatibles Xbox One et Xbox Series S|X – comme quoi, ça a du bon la rétrocompatibilité. Ici, on parle de Dark Void et d’un certain Hard Corps: Uprising, et là, on cause de choses sérieuses, car mine de rien, derrière ces petits noms qui ne vous parlent pas forcément se cachent un jeu moyen et un autre très bon.

Dark Void, disponible du 1er au 15 avril, est un TPS développé par Airtight Games et édité par Capcom, et s’il ne casse pas deux pattes à une poule paraplégique, il a au moins le mérite de proposer un univers assez unique rempli d’extra-terrestres bien méchants qu’il faut dégommer à l’aide de notre superbe jet-pack. Alors ouais, ce n’est pas très beau, pas très user friendly, mais assez fun finalement.

Quant à Hard Corps: Uprising, qui est récupérable du 16 au 30 avril, il s’agit là d’un jeu d’action en scrolling horizontal ou comme on dit, un run and gun, ultra bon et c’est peu dire. C’est difficile, fun, et c’est surtout un préquel de Contra: Hard Corps, qui fait la lumière sur le passé du Colonel Bahamut, ou comment il est passé de héros de guerre à ennemi public numéro 1. Franchement, ne passez pas à côté.

Voilà une sélection Games With Gold plutôt moyenne, sauvée cette fois-ci par un très bon jeu Xbox 360, une fois n’est pas coutume, comme dirait l’autre.