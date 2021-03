Outriders c’est day one sur le Game Pass de Microsoft !

Alors que l’on attend Outriders avec une certaine appréhension, mais aussi une pointe d’excitation, vu l’amour que l’on porte au studio People Can Fly, Microsoft vient de lâcher une petite bombe qui devrait ravir ses joueurs et rendre les autres un peu amères. Le TPS coopératif ou jeu service sera en effet disponible “gratuitement” sur le Game Pass Xbox dès son jour de parution, soit le 1er avril prochain.

Voilà une annonce aussi inattendue que réjouissante qui montre bien la stratégie très agressive de Microsoft avec son service clé en main qui devient de plus en plus séduisant. Rappelons que l’on y compte plus de 100 jeux en libre accès, dont les exclusivités liées à la marque, aussi bien sur Xbox One, Series S|X, PC que sur mobile via le cloud, et qu’avec en plus l’acquisition de Bethesda et ses différents studios, le catalogue ne cesse de gonfler.

Concernant le shooter édité par Square Enix, la version “offerte” sera standard et ne contiendra donc que le contenu de base du jeu, ce qui est déjà pas mal, sachant en plus que ce dernier supporte le cross-play et donc probablement le cross-save aussi. Une démo est déjà disponible et couvre le prologue, ainsi que le premier chapitre de l’aventure. Vous pourrez d’ailleurs retrouver nos impressions sur cette dernière via la preview disponible ci-dessous.

Pour la petite histoire, sachez que Outriders se déroule dans un futur fictionnel dans lequel l’humanité est proche de l’extinction du fait d’une planète bleue devenue hostile envers ses habitants. Face à cette mort programmée, l’humanité a décidé d’envoyer des colons sur une lointaine planète du nom d’Enoch, destinée alors à devenir le nouveau foyer de l’Homme. Mais rien ne se passe comme prévu et ce paradis d’apparence cache en fait un visage bien plus sombre et dangereux.

Plus de 30 ans après que l’humanité ait investi cette terre, nous nous réveillons de cryostase dans un chaos intégral, au milieu d’une guerre entre deux factions se battant pour survivre dans ce monde hostile. Alors frappés par une tempête anormale, nous nous voyons offrir des pouvoirs surnaturels et sommes considérés comme quelques élus comme étant un Altéré. Là, commence un périple qui nous amènera à reforger d’anciennes alliances et partir à la découverte de ce faux eldorado pour tenter de trouver un havre de paix.

Outriders débutera le 1er avril prochain sur PlayStation 5, Xbox Series S|X, PC et consoles ancienne génération, sachant aussi que votre progression lors de la démo sera conservée dans la version finale du jeu.