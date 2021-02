Outriders date sa démo et pourrait bien créer la surprise dès le printemps !

Fruit de la collaboration entre Square Enix et le studio polonais People Can Fly (Gears of War, Painkiller et Bulletstorm – plutôt sérieux comme CV), Outriders est un TPS-RPG qui baigne dans une ambiance de science-fiction très sombre. Jusqu’ici rien d’original. Détrompez-vous car le jeu pourrait bien vous surprendre grâce à son système de jeu et quelques trouvailles originales.

Axé principalement sur la coopération en trio (aucun PVP n’est prévu) et sur un système de classes inédit, le nouveau bébé des polonais promet de nombreuses surprises, dont un système de gunfights nerveux mêlant armes à feu au design futuriste et magie à tout va. Pour nous les présenter, les développeurs se sont fendus d’un trailer sentant bon le souffre, grâce auquel ils nous dévoilent leurs “Mantras de Survie” en temps de guerre :

“Cover’s for Cowards”: “se planquer c’est pour les lâches”. Les développeurs nous promettent un TPS où l’agressivité sera récompensée.

“Power on Tap”: “Pouvoir à volonté”. Vous aurez accès à des pouvoirs basés sur les éléments (Feu, Terre, Temps et “altérations”) faisant de vous de véritables sorciers du champ de bataille.

“Kill To Heal”: “Tuer pour vous Soigner”. On ne peut plus clair: vous devrez triompher de vos ennemis pour regagner de précieux points de vie.

Quatre classes seront disponibles au lancement du jeu :

l’Illusionniste, qui contrôle le temps, efficace au corps à corps;

le Télluriste, manipule la terre, à l’aise à courte et moyenne distance;

le Pyromage, maniant le feu, le personnage idéal à mi-distance;

le Technomage, maître des altérations, destiné pour les combats à longue distance.

Côté histoire, People Can Fly ont joué à la fois la carte du classicisme et de l’originalité : une mystérieuse planète nommée Enoch, une colonisation qui tourne mal, des cryogénisations et un réveil accompagné d’étranges mutations. Pour plus de détails, on vous invite à consulter l’article plus bas.

Enfin, comptez entre 25 et 30 heures de jeu en ligne droite pour finir la campagne principale. Avant sa sortie officielle fixée au 1er avril 2021, vous pourrez vous faire une première idée de ce que va donner Outriders dès le 25 février 2021, grâce à une version démo du jeu.