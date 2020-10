Outriders – Atterrissage confirmé sur la next-gen l’année prochaine

Après différentes annonces au cours de l’année, Outriders refait parler de lui et nous dévoile enfin sa date de sortie. En effet, les studios People Can Fly et Square Enix External ont confirmé l’arrivée du jeu l’année prochaine sur current-gen et next-gen, il va falloir encore patienter un peu avant de pouvoir jouer à ce shooter-RPG.

Un groupe d’explorateurs spatiaux atterrissent sur la planète Enoch puis vont être frappés par L’Anomalie, une tempête qui les laissera en hibernation durant 30 ans. Une fois la cryogénisation terminée, les explorateurs se verront dotés de pouvoirs destructeurs et devront survivre face à des créatures féroces ayant muté.

Le jeu intégrera des éléments RPG avec notamment la personnalisation de son personnages et la possibilité de choisir une classe et d’améliorer ses capacités. Le jeu sera un shooter à la troisième personne à l’image de Gears of War, également développé par le studio polonais People Can Fly. On les retrouve aussi derrière le jeu Bulletstorm, un shooter FPS décalé dans lequel nous sommes récompensés par le skill et l’originalité de nos exécutions, lui aussi basé sur la SF.

Ainsi, la campagne du jeu sera disponible en solo, mais si vous souhaitez en profiter avec vos amis, il vous sera possible de créer un groupe de trois personnes pour vivre une expérience qui s’annonce plutôt intense au vu des images de gameplay présentes dans les vidéos parues sur la chaîne YouTube du jeu.

Et pour ce faire, l’ajout du cross-play permettra aux joueurs de toutes les plateformes de se réunir pour défaire les ennemis les plus redoutables. Cette fonctionnalités est de plus en plus présente dans les jeux d’aujourd’hui, effaçant petit à petit les affrontements entre les différentes plateformes.

“Nous prenons un peu plus de temps que prévu pour veiller à ce que les joueurs vivent la meilleure expérience possible avec OUTRIDERS, et c’est pourquoi nous ajoutons également le cross-play, pour rendre le jeu plus accessible.” – Lee Singleton, co-directeur de studio chez Square Enix External Studios.

Un temps supplémentaire que s’accorde le studio afin de préparer au mieux le passage sur la nouvelle génération de consoles sans pour autant oublier les joueurs qui préféreront attendre avant de l’acquérir. On espère vraiment que celui-ci sera suffisant pour nous proposer une aventure exceptionnelle sur ce jeu dans lequel le studio s’investit énormément.

Et si vous souhaitez apprendre une autre bonne nouvelle, le passage à la next-gen pourra se faire gratuitement. Ainsi, le Smart Delivery permettra de passer gratuitement de la Xbox One aux Xbox Series X et S. Cependant attention, pour les joueurs qui voudront mettre à niveaux la version physique PS4 du jeu, ceux-ci devront se procurer la PS5 incluant le lecteur de disque.

Si vous êtes fan de Gears of War, science-fiction ou de shooter en tous genres, on se donne rendez-vous le 2 février 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S et PC. Le jeu sera également disponible sur Stadia “plus tard dans l’année” selon le studio. Nous sommes impatients de pouvoir vous livrer notre test sur Outriders.