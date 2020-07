Stadia Connect – Encore un peu à côté de la plaque…

Très en retard à la fois sur ses promesses initiales, mais aussi sur la concurrence, Stadia, le service de cloud gaming de Google, tenait sa conférence d’annonces hier soir. On ne va pas se mentir: on ne s’attendait à rien, et on n’a pas été déçu.

Côté promesses tenues, on voit enfin l’arrivée du Click to Play, cette fonctionnalité qui avait bluffé les foules lors de l’annonce du service il y a deux ans. C’est une fonctionnalité qui permet de lancer un jeu Stadia depuis une vidéo YouTube concernant ce même jeu: vous voyez un YouTubeur faire une partie de Fortnite sur Stadia, cela vous donne envie de jouer, vous cliquez sur l’icône et le jeu démarre “instantanément”.

Concrètement, il s’agit simplement d’un raccourci vers le jeu en question dans Stadia… Il n’est pas question en effet de rejoindre la partie diffusée sur YouTube elle-même, et cela ne fonctionnera que si vous possédez déjà le jeu. Dans le cas contraire, vous serez conduit à la boutique Stadia… (et en vérité, Fortnite n’est toujours pas disponible sur Stadia !).

Question jeux, on n’a toujours pas vu la killer app qui viendrait vendre des abonnements au kilomètre. Au lieu de cela, on a eu Outcasters, un shooter top-down rigolo qui permet de tirer dans les coins et dont le trailer est rythmé par le kitschissime “Ça plane pour moi” de Plastic Bertand. Même si le jeu a un vrai potentiel de fun, c’est le genre de titre qui sied parfaitement à un modèle tel que celui de l’Apple Arcade. Pas sur que ce soit suffisant par contre pour faire venir les joueurs sur Stadia.

Orc Must Die! 3 est arrivé également en exclusivité et est disponible dès aujourd’hui pour les abonnés Stadia Pro. Les autres exclus sont temporaires, et il s’agit d’abord de Bomberman 64, une déclinaison Battle Royale du célèbre titre de Konami, et One Hand Clapping, un puzzle-platformer avec des éléments de… Karaoke, puisqu’il se contrôle à la voix !

Concernant le reste du programme, voici les jeux qui viennent s’ajouter au catalogue :

Dead by Daylight (Cross-play) septembre 2020

PUBG (30 juillet)

Hitman Trilogie, étalé de septembre à janvier 2021

Serious Sam 4 (août 2020)

Outriders (hiver 2020)

WWE 2K Battlegrounds (18 septembre)

PGA TOUR 2K21 (21 août)

NBA 2K21 (automne 2020)

Sekiro: Shadows Die Twice (automne 2020)

Hello Neighbor (20 septembre)

Comme d’habitude maintenant avec Stadia, on ne râlera pas sur la qualité des jeux, mais sur le calendrier. Les joueurs intéressés par un Sekiro, par exemple, y auront tous probablement joué à l’heure qu’il est. Et les simples curieux se tourneront peut-être vers l’occasion sur consoles. Parce qu’on le rappelle, pour jouer sur Stadia, il faut acheter ses jeux plein pot comme on le fait sur n’importe quel support.

On ne comprend toujours pas la stratégie de Google concernant son service de gaming. Avec les moyens dont dispose la société, il aurait été si simple de s’offrir une exclusivité comme Cyberpunk 2077, et de s’assurer du même coup d’une solide base de membres. À moins que techniquement, Stadia ne soit pas encore tout à fait prêt à accueillir autant de joueurs, en quel cas cette première année au ralenti n’était qu’une bêta qui ne dit pas son nom…