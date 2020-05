Outriders – Première transmission de gameplay venu de la next gen.

Il était parmi les premiers titres à se déclarer pour la prochaine génération de machine. Square Enix semble mettre beaucoup d’espoir et d’énergie dans le jeu. Il s’agit d’Outriders, qui essaie de rester dans les esprits en publiant régulièrement des petites infos.

C’est une nouvelle vidéo de gameplay, étiquetée Broadcast #01 (“1ère Transmission”) qui vient ainsi d’être publiée. Mise en scène comme une véritable émission, la vidéo montre beaucoup d’images de gameplay, et s’arrête sur quelques mécaniques essentielles du jeu.

Comme son titre le laisse entendre, c’est le premier numéro d’une série de vidéos qui devraient paraître mensuellement d’ici à la sortie du jeu, prévue pour “les fêtes de fin d’année 2020”. Comme les nouvelles consoles, vous dites-vous. En effet, c’est fait exprès. Outriders devrait faire partie du line-up de sortie des futures machines next gen.

Rappelons qu’il s’agit d’un TPS pouvant se jouer seul ou en co-op jusqu’à 3 joueurs, et intégrant des éléments de RPG. N’espérez cependant pas trop de roleplay, puisque les éléments RPG susmentionnés signifient pouvoir personnaliser son avatar à travers divers éléments cosmétiques, de choix de compétences, d’armement, etc.

« Nous sommes en train de réaliser le jeu auquel nous avons toujours voulu jouer. L’équipe à People Can Fly est constituée de gamers, et nous aimons tous les shooters. Les jeux de tir sont dans notre ADN, et nous en fabriquons depuis des décennies. En même temps, nous adorons aussi les RPG. Nous avons toujours voulu jouer à un RPG profond, avec un scénario épique et la possibilité de créer de nombreux styles de personnages. Mais nous avons aussi voulu un RPG avec un système de combat intense, en temps réel et basé sur le skill des joueurs. Quand l’opportunité de créer tout cela nous a été offerte, c’est un rêve qui devenait réalité. » – Bartek Kimita, Directeur Créatif sur Outriders.

C’est le studio polonais de People Can Fly, anciennement connu sous le nom d’Epic Games Poland, qui s’occupe du développement du jeu. On lui doit Gears of War: Judgment, Bulletstorm, ou … Fortnite ! Outre sa sortie sur les machines next-gen, Outriders sortira sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

La PlayStation 5 aura un catalogue de lancement fourni”]