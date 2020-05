Gran Turismo 7 pour la fin d’année sur PlayStation 5 ?

Le fabricant d’accessoires, Next Level Racing, s’emmêle un peu les pistons concernant Gran Turismo 7.

Petit couac de communication ou malentendu innocent de la part de Next Level Racing, le résultat reste le même, Gran Turismo 7 a fait parler de lui toute la journée, et comme bien souvent sur internet, les choses ont rapidement “dégénéré”. Pourtant tout partait d’un petit post assez basique sur les réseaux sociaux de l’accessoiriste, demandant à sa communauté quel jeu de course ils attendaient le plus en 2020. Sur leur visuel, que nous allons vous mettre juste en-dessous, ils faisaient mention de plusieurs jeux de courses, dont Gran Turismo 7.

Gran Turismo 7, 2020, il n’en fallait pas plus pour que la communauté s’enflamme, ce qui a rapidement obligé le fabricant à retirer son post et son visuel. Vous vous en doutez, certains y ont d’autant plus vu ici une confirmation officieuse d’une possible sortie du jeu de Polyphony Digital pour 2020, et le communiqué qu’ils ont publié pour signifier qu’ils n’étaient au courant de rien, n’a pas non plus eu l’effet escompté.

Pour autant, faut-il vraiment y voir la confirmation d’un Gran Turismo 7 pour le lancement de la PS5 en 2020 ? Il faut se le dire, si cela devait se produire, il est clair que les accessoiristes de jeux automobiles seraient forcément les premiers à être mis au parfum dans l’optique de démarrer la production des accessoires compatibles avec la prochaine génération de machines. Il pourrait très bien s’agir d’une maladresse du community manager de Next Level Racing, mais quand l’on voit la vitesse à laquelle ils ont effacé leur post, sans parler du fait qu’ils sont partenaire officiel de la marque PlayStation, on commence forcément à se poser des questions.

Aussi, nous savons que le développement de Gran Turismo 7 a commencé depuis un bon moment déjà, puisque c’est Kazunori Yamauchi qui en parlait lui-même l’an dernier plus ou moins à la même période. Gran Turismo Sport était un épisode un peu différent des autres dans un sens, beaucoup axé sur l’eSport et le mode online, délaissant quelque peu la formule solo que nous avions l’habitude de voir par le passé. Gran Turismo 7, pourrait alors être un mix entre les expériences passées et tout ce qui a été mis en place avec l’épisode Sport en termes d’infrastructure multijoueur, ce qui au final pourrait bien satisfaire tous les types de joueurs.

Enfin, pour nous, voir un Gran Turismo 7 à la sortie de la PS5 à la fin 2020 n’est clairement pas une utopie, surtout quand l’on voit que les mises à jour de Gran Turismo Sport s’amenuisent peu à peu, et que les petites rumeurs concernant ce septième opus continuent de s’intensifier. Un épisode canonique de la série, entre retour aux sources et ouverture sur l’avenir, serait à n’en point douter une sacrément belle surprise pour le line-up de la PS5.

Pour le moment nous ne pouvons que spéculer et faire avec ce que le flot des rumeurs nous apporte, mais l’excitation monte, et nous avons très hâte de découvrir le fameux événement autour de la PS5 qui devrait avoir lieu début juin, et qui on l’espère, répondra à cette question : Gran Turismo 7 pourra-t-il figurer sur notre liste au Père Noël à la fin de l’année ?