Outriders – Dans l’espace, on va nous entendre shooter

Et ça se passe sur next gen (aussi).

En développement depuis 2015, Outriders refait enfin parler de lui, et c’est un petit évènement. Pour le jeu lui-même, évidemment. Mais aussi parce qu’il est annoncé pour PlayStation 5 et Xbox Series X, et que les jeux officiellement annoncés aujourd’hui se comptent sur les doigts d’une main. Outriders sera un shooter intergalactique mâtiné d’éléments de RPG. Côté scénario, on est dans les grands classiques de la SF : la Terre est devenue inhabitable, et l’humanité, dans sa quête d’un nouveau foyer, atterrit sur la planète Enoch. Cependant, tout ne va pas se passer comme prévu, et il ne s’agira pas de s’installer ou même de coloniser la planète en question.

En effet, rapidement, les explorateurs de l’espace vont faire face aux réalités de ce nouveau monde, et une sorte de tempête d’énergie baptisée L’Anomalie va renvoyer les humains en hibernation cryogénique. Le sommeil va durer le temps que la tempête passe : 30 ans. À leur réveil, les voyageurs ne seront plus tout à fait les mêmes : la planète qui les a accueillis leur a donné des pouvoirs aussi incroyables que destructeurs. Malheureusement, ils ne sont pas les seuls à avoir été changés, et devront affronter des créatures assez terribles qui ont-elles aussi bénéficié d’imposantes mutations. Découverte extra-terrestre à la Mass Effect, chasse aux monstres du futur façon Horizon: Zero Dawn, et shooter frénétique à la Gears of War, le tout saupoudré d’un peu de magie – c’est le programme alléchant de cet Outriders. Nous citions Gears of War, et ce n’est pas un hasard. Aux manettes, on retrouve les équipes de développement de People Can Fly, qui ont aussi signé les premiers épisodes de… Gears of War, justement ! Développeur polonais, People Can Fly s’est un temps appelé Epic Games Poland, et est aussi à l’origine de Bulletstorm (E.A.) ou d’un certain Fortnite !

Autant dire que question jeux de tir, on a affaire à des gens qui savent de quoi ils parlent. Avec le soutien de Square Enix à l’édition, Outriders sortira sur les machines next gen (PlayStation 5 et Xbox Series X) et peut-être même sur le line up de sortie des consoles (un vague “Holiday 2020” est pour le moment annoncé). Le jeu sortira également sur les consoles actuelles, PlayStation 4 et Xbox One, ainsi que sur PC.