Mass Effect Édition Légendaire fait l’impasse sur le mode multijoueur de Mass Effect 3

Pour beaucoup de joueurs et même la majorité d’entre eux, Mass Effect, c’est avant tout une superbe expérience solo qui n’a aucun besoin de se voir offrir de mode multijoueur pour se suffire à lui-même, mais il est indéniable néanmoins que celui présent dans le troisième opus de la saga était une réussite qui avait trouvé son public. La question que l’on se pose alors est qu’en est-il du multijoueur dans Mass Effect Édition Légendaire ?

On rappelle avant toute chose qu’il s’agit là d’une compilation de remasters réunissant les trois premiers jeux de la saga, soit l’arc Shepard, ainsi que plus de 40 DLC et donc la quasi-totalité du contenu sorti, sauf l’extension Pinnacle Station du premier épisode. Cette absence est due au fait que le code même du DLC est tout simplement corrompu et qu’il est impossible, pour le moment, de le proposer dans cette collection.

En parlant de choses impossibles d’ailleurs, on en sait un peu plus sur la présence ou non du mode multijoueur de Mass Effect 3 dans cette Édition Légendaire grâce à une interview de Mac Walters, directeur du projet, donnée à nos confrères de Game Informer. Il y déclare qu’intégrer un tel mode était tout simplement trop compliqué alors que les équipes étaient déjà accaparées par les trois campagnes solos.

Je suis entièrement convaincu que nous avons choisi d’inclure les choses pour lesquelles nos fans se passionnent le plus. Concernant le multijoueur, cela aurait été juste très difficile. Faire en sorte que le online fonctionne avec toutes ses fonctionnalités aurait été un grand chantier à lancer, alors que cela impliquerait aussi une logistique différente. Le système économique est lui-même complètement différent. Puis des questions se sont posées : doit-on le lancer après le lancement ? Qu’en est-il des personnes jouant encore au multijoueur aujourd’hui ? Doit-on trouver un moyen d’établir du crossplay entre joueurs sur PS3 et PS4 ?

On comprend donc que priorité a été donnée aux campagnes, à leur restauration et que inclure un mode multijoueur aurait été un brin trop compliqué et soulevait trop de questions. Cependant, on sait aussi que le multijoueur de Mass Effect 3 tenait une part plus ou moins importante dans l’évolution de la campagne solo du jeu, alors qu’en sera-t-il dans ce Mass Effect Édition Légendaire ?

Pour le moment, aucune réponse à cette question et il faudra probablement attendre d’avoir le jeu entre nos mains avant de le savoir, même si rassurez-vous, le multijoueur n’avait qu’un impact minime et ciblé sur les événements narrés dans la conclusion de la saga Shepard.

Mass Effect Édition Légendaire est attendu pour le 14 mai prochain sur PlayStation 4, Xbox One et PC, ainsi que sur la nouvelle génération de consoles.