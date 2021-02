Mass Effect Édition Légendaire nous gratifie d’une date de sortie et d’un trailer

S’il y a bien une trilogie qui a marqué les joueurs sur la septième génération de consoles (comprenez PS3/360), c’est sans aucun doute celle de Mass Effect. La saga d’A-RPG/space opera de Bioware est en effet encore aujourd’hui l’une des plus appréciées qui soit dans son genre et reste une référence dans l’univers du jeu vidéo. Alors après un épisode Andromeda très moyen, voire médiocre, il fallait bien nous annoncer des remasters des trois premiers jeux réunis sous le nom de Mass Effect Édition Légendaire pour rebooster quelque peu la franchise avant l’arrivée d’un cinquième épisode.

Présenté lors du dernier N7 Day, soit début novembre dernier, on attendait encore un vrai trailer, de premières images, ainsi qu’une date de sortie de la compilation, même si on savait qu’elle était prévue pour le printemps 2021. Et c’est donc le 14 mai prochain que l’occasion nous sera offerte de rechausser à nouveau les bottes de Shepard pour (re)vivre les événements de cette fantastique épopée opposant l’humanité et ses alliés aux terribles Moissonneurs.

Pour information, sachez que Mass Effect Édition Légendaire sera livré avec tous les DLC sortis jusqu’alors pour les trois jeux, dont le magnifique segment Courtier de l’Ombre du deuxième épisode, et que non seulement tout ceci inclut les différents segments scénarisés supplémentaires, mais aussi tous ceux offrant du contenu lié aux armes, armures et autres objets cosmétiques de ce genre.

Pour l’occasion, Bioware a mis les petits plats dans les grands et nous propose une réelle refonte graphique des trois jeux en rehaussant notamment la résolution pour nous proposer une prise en charge de la 4K et de l’affichage HDR, mais aussi en mettant à niveau les jeux de lumière, de particules, la volumétrie ou encore les effets spéciaux. S’il ne faut pas s’attendre à se retrouver face à un jeu de nouvelle génération, le travail effectué semble tout à fait honorable, comme en attestent les quelques images ci-dessous.

Mais ce n’est pas tout puisque si l’aspect visuel des jeux a été nettement amélioré et optimisé, notamment sur le premier épisode qui en avait bien besoin, le gameplay s’est lui aussi vu modernisé. Système de visée, d’ordres ou encore interface et ergonomie ont bénéficié de mises à jour pour coller avec ce qui se fait actuellement, et ceci rendra sûrement plus accessible cette mythique trilogie aux nouveaux venus.

Enfin, Bioware et EA communiquent aussi sur l’outil de création de personnages qui s’est vu enrichi et proposera même le modèle standard de Femshep de Mass Effect 3 pour les trois titres, ce qui n’était pas le cas auparavant et rendra l’expérience encore plus authentique. De même que de manière globale, les modèles des personnages se sont aussi vus retouchés.

Rendez-vous est donc pris le 14 mai prochain sur PlayStation 4, Xbox One et PC, mais aussi sur la nouvelle génération pour (re)découvrir les aventures de Shepard et l’équipage du Normandy. En attendant, dégustez donc le premier trailer de Mass Effect Édition Légendaire.