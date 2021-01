Dragon Age 4 continue à se dévoiler écaille par écaille

Annoncé depuis plus de deux ans déjà (lors des Games Awards 2018), Dragon Age 4 n’a pas énormément fait parler de lui sur la toile depuis son annonce. Officialisé au travers d’un trailer lors de cet évènement, le jeu n’était alors presque plus réapparu jusqu’aux Game Awards 2020, dans lesquel il s’était illustré par le biais d’une bande-annonce un peu plus représentative. Attendu comme le messie par certains, le jeu n’aura pas mis longtemps à refaire parler de lui puisqu’un tout nouvel artwork vient d’être dévoilé par le producteur exécutif Christian Dailey.

Bien que nous n’ayons que très peu d’informations sur ce jeu à l’heure actuelle, ce quatrième opus invitera les joueurs à se rendre sur les terres de Thedas, le continent sur lequel se déroule la totalité des aventures de la licence. Les joueurs devront à nouveau faire face aux forces du mal afin de ramener un semblant de paix sur le continent. Des informations qui, reconnaissons-le, restent plus que vagues. La seule vraie information inédite étant que nous retrouverons Solas et Varric, deux personnages de Dragon Age Inquisition.

Toutefois le nouvel artwork dévoilé par Christian Dailey pourrait nous en apprendre plus sur ce fameux Dragon Age 4, notamment sur le style que va suivre cet opus. En effet, l’environnement dépeint sur l’artwork s’éloigne quelque peu des environnements que les joueurs ont pu parcourir jusqu’à présent dans la série, notamment avec ses rochers flottants et son environnement qui semble léviter à son gré. Alors plaisir coupable de développeurs ou véritable ligne conductrice pour ce jeu, le mystère reste entier mais nous espérons en savoir plus bientôt.

Le personnage central n’est pas non plus en reste en matière d’interrogation, notamment en ce qui concerne son arc pour le moins atypique ainsi que son set d’armure. Il semblerait que Dragon Age 4 s’éloigne un peu de l’aspect médiéval dont nous ont partiellement habitués les autres opus pour des armures un peu plus fantaisistes.

Quant à l’arc, on peut s’imaginer une nouvelle forme de magie en lien avec cette région pour le moins particulière. Il ne reste plus qu’à prendre son mal en patience en attendant d’éventuelle réponse, surtout que Dragon Age 4 n’a toujours pas de date de sortie.