Outriders – Un trailer animé qui pose l’ambiance

S’il n’est pas parvenu à nous convaincre jusqu’ici, comme peut en témoigner notre prewiew couvrant six heures de jeu, Outriders n’en reste pas moins l’une des attractions de ce début d’année. Le TPS coopératif de People Can Fly affiche en effet de belles prétentions que l’on espère voir se concrétiser en jeu, car ce studio près de Bulletstorm ou encore Gears Of War: Judgment est pétri de talents.

Avec Outriders, il espère ainsi prouver à tous qu’il est capable de proposer un univers original porté par un scénario mature à la narration intéressante et travaillée. Les développeurs entendent aussi nous proposer un jeu-service qui perdurerait dans le temps à l’instar d’un Destiny 2 ou encore de The Division 2, tout en évitant les écueils rencontrés par Anthem ou plus récemment le malheureux Marvel’s Avengers de Crystal Dynamics.

Vous l’aurez compris, pour le moment, on reste sur nos gardes quant aux promesses faites, car trop de fois nous fûmes déçus de ce genre de jeu, mais qu’Outriders réussisse là où d’autres ont échoué est tout ce que l’on souhaite à People Can Fly, qui nous propose là sa production la plus ambitieuse de son histoire, bien loin de ce qu’avait pu être en son temps Bulletstorm.

En attendant de pouvoir vous rendre notre verdict et voir par nous-mêmes si le prologue et le premier chapitre sont des introductions maladroites à un jeu plus riche et ambitieux, nous souhaitions partager le nouveau trailer animé de cet Outriders. Il permettra à ceux n’ayant pas fait la démo de découvrir le scénario de base de l’aventure qui se déroulera sur la planète Enoch, alors que la Terre, elle, n’est plus.

On y incarne donc un Outriders, sorte de soldat d’élite de l’ancien monde, qui devient ici pionnier et découvreur d’une nouvelle terre capable d’accueillir ce qui reste de l’humanité. Très vite, les choses s’emballent et rien ne se passe comme prévu, cet Eldorado devenant vite hostile et meurtrier. Des tempêtes dévastatrices frappent régulièrement les lieux et si elles n’anéantissent pas tout ce qu’elles touchent, elles transforment certains élus en Altérés, des Hommes dotés de pouvoirs dangereux.