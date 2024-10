Mouse P.I. For Hire dégainera les colts en 2025

Amplement dévoilé lors du Xbox Partner Preview par le studio polonais Fumi Games, Mouse P.I. For Hire sortira en 2025 sur PC, Xbox Series, PS4, PS5 et Switch.

Mouse P.I. For Hire est un FPS très inspiré des cartoons des années 30. Quelque part entre le mythique Mickey Steamboat Willie et Cuphead, le jeu nous mettra dans la peau du détective privé Jack Pepper. Vétéran, et désormais silhouette désabusée dans un monde en proie à la corruption et à la violence (ce qui n’est pas sans rappeler le chef d’oeuvre de la bande dessinée Blacksad), Jack devra évoluer dans un monde non linéaire pour résoudre certaines enquêtes amenant peu à peu à la découverte d’un tentaculaire complot.

FPS ultra-dynamique, le jeu offrira la possibilité d’améliorer armes et compétences grâce à des conserves d’épinards (bonjour Popeye). Esthétique vintage, gunfights dynamiques et progression qui n’est pas sans rappeler un certain Bioshock (esthétique des armes, système de progression et d’amélioration…), Mouse P.I For Hire promet d’être une balade des plus agréables dans les années 30 aux côtés de protagonistes et d’antagonistes animaux anthropomorphes. Certaines mécaniques ont déjà été dévoilées au travers du trailer tel que un double saut boosté grâce à la queue du personnage, lui permettant de planer quelque instant dans les airs pour temporiser les zones envahies par les ennemis.

Graphiquement, en plus d’être très inspiré des cartoons de l’époque et des métrages Mickey, l’ensemble est composé à la main avec des décors à plat et des animations de personnages en image par image donnant un effet stop-motion des plus séduisant.

Ce FPS old-school saura nous séduire avec une barre de vie unique, des améliorations au programme, un shooter agrémenté de phases de plateforme grâce aux compétences de notre héros dans un univers non linéaire nous permettant de trouver des indices à droite à gauche sur l’enquête en cours. Cela nous promet une rejouablité certaine et espérons le un new game + nous permettant de découvrir de nouvelles zones à la manière d’un Metroidvania. Tout cela n’est que spéculations, mais aux vues des premières images et des promesses de l’éditeur, Mouse P.I. For Hire promet de belles heures de jeux.