Une « Xbox Partner Preview » de la déprime

Si Xbox semble encore bien parti pour perdre cette manche ci de la guerre des consoles, il réussit néanmoins à régulièrement réveiller notre intérêt à coup de séries de bandes-annonces assez efficaces, d’autant plus quand la grosse voix qui dit « Day One on Game Pass » se répète trailer après trailer. On sait désormais que les promesses sont rarement tenues, mais, incorrigibles optimistes, on se prend à y croire un peu. En tous cas sur les programmes maison. Ce soir fut diffusée une série de trailers de jeux publiés par des éditeurs tiers, la « Xbox Partner Preview », et il faut bien reconnaître qu’on n’y a pas retrouvé la magie des robinets à vidéos made by Microsoft. Au contraire même, le programme s’est montré un peu déprimant : tous les jeux se ressemblent, où semblent être des clones de jeux déjà sortis, eux même pas toujours très inspirés…

On a ainsi eu des shooters en vue subjective en-veux-tu-en-voilà, chacun essayant de trouver l’ingrédient enchanteur qui réussira à le rendre unique. C’est Blindfire, qui plonge l’arène dans le noir (même pas en fait), c’est FBC Firebreak, qui tente de capitaliser sur l’aura de Control, dans l’univers duquel il envoie ses flingues, ou c’est encore Mouse, P.I. for Hire, qui tente de faire un Cuphead FPS. On rappelle que Mythforce a déjà essayer de proposer un FPS dans un dessin-animé à l’ancienne, et sans être un mauvais jeu, cela n’avait pas exactement révolutionné le genre.

Déjà vu toujours, avec toute une série de Souls-like plus ou moins inspirés (plutôt moins), à la direction artistique terriblement convenue : Eternal Strands (on baille), Mistfall Hunter (on re-baille), ou encore Wuchang Fallen Feathers, qui, en plus de s’inscrire dans le genre surpeuplé du Souls-like, semble s’inspirer vraiment très très fort des jeux Nioh et essayer de surfer sur le succès de Black Myth Wukong (appartenant lui aussi au même genre) en adoptant un titre qui sonne à l’oreille de la même façon…

Si le jeu de bicyclette Wheel World sort un peu du lot au sein de ce programme, c’est pour répéter l’esthétique « ligne claire » qui commence à être un peu rébarbative, après Sable, Rollerdrome, Chants of Sennar ou Dungeons of Hinterberg, pour ne citer que ceux-là. Pour l’originalité, c’est raté.

Au risque de passer pour des joueurs aigris, ou trop gâtés, on relève quand même quelques petits points de satisfaction dans cette Xbox Partner Preview : Bloober Team, auréolé du succès critique de son Silent Hill 2, vient présenter une jolie bande annonce très cinématographique de son prochain jeu, Cronos, The New Dawn. On peut par contre regretter que le studio reste en terrain connu avec ce qui semble être, si ce n’est un survival horror (le gameplay n’est qu’entr’aperçu), au moins un jeu d’horreur dans la tradition des productions de la Team.

Le jeu indé événement Animal Well, sorti sur absolument tous les autres supports en mai dernier, arrive enfin sur Xbox, et c’est une excellente nouvelle. Enfin, le spin off de Like a Dragon mettant en scène Goro Majima, Pirate Yakuza in Hawaii, est annoncé avec une nouvelle date de sortie, le 21 février, soit une semaine avant la date initialement prévue.

Quand on fait le point, on trouve vraiment très peu de motifs d’excitation. Heureusement, le calendrier de fin d’année, tous supports confondus, est déjà bien chargé, et on fera comme si cet « événement » n’avait jamais été diffusé… ! (mais on vous en propose quand même la rediff’ ci-dessous !)