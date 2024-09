Xbox Tokyo Game Show 2024 Broadcast – Un Xbox à la hauteur ?

Ce n’est pas un scoop, Xbox a du mal à percer (pour euphémiser) sur le marché vidéoludique japonais, héritage de sa première génération de consoles durant laquelle sa communication fut perçue comme maladroite, au mieux, par le public nippon, et qui a eu raison de toutes les futures velléités de la firme de Redmond sur ce territoire. Pourtant, le géant américain ne s’avoue pas vaincu et nous a même offert ce 26 septembre 2024, un Xbox Tokyo Game Show 2024 Broadcast remarquable.

Une prise de parole presque intégralement sous le signe du jeu vidéo japonais avec en ouverture un nouveau trailer du très attendu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Pas plus d’informations à nous mettre sous la dent toutefois, le trailer étant surtout là pour rappeler que le remake du titre originalement sorti sur PlayStation 2 arrivera bien sur consoles Xbox, vraisemblablement en 2025.

Nous avons aussi pu en voir un peu plus sur Slitterhead, nouveau titre de Keiichiro Toyama (Silent Hill, Forbidden Siren…), et cette fois encore, on ne sait trop quoi en penser. Le concept est original, axé sur la prise de possession d’autres êtres, mais on a du mal à s’emballer devant la proposition, surtout lorsque l’on observe les animations, les combats et le bestiaire du titre qui font datés. Un projet à surveiller toutefois, surtout au vu du pédigrée du créateur, mais qui devra rapidement lever les doutes qu’il suscite.

Qui dit jeu vidéo japonais, dit évidemment J-RPG. Ainsi, durant cet Xbox Tokyo Game Show 2024 Broadcast, nous avons eu droit à de nombreux focus sur des futurs titres du genre. Il y a eu évidemment une séquence autour de Metaphor: ReFantazio prévu pour sortir le 11 octobre prochain, lequel propose d’ailleurs depuis hier son prologue, en guise de démo, sur les différents stores dématérialisés.

Mais l’un des longs segments de la conférence était consacré au nouvel épisode de la série des Ateliers, Atelier Yumia The Alchemist of Memories & The Envisioned Land. Annoncé par son producteur Junzo Hosoi comme la nouvelle génération de la licence, le titre proposera pourtant, comme à l’accoutumée, une aventure mêlant aventure et alchimie. Plus qu’une révolution de la licence, on doit visiblement plutôt s’attendre à une évolution.

Est-ce grave pour autant ? Pas vraiment, la saga des Ateliers nous ayant habitué à ne s’affiner que par petites touches au fil des épisodes. Reste que ce sont toujours de chouettes jeux, simples et agréables à jouer, qui ne tentent certes pas de rivaliser avec les cadors du genre, mais qui savent répondre aux attentes de leurs fans. Il est à noter d’ailleurs que c’est la première fois qu’un épisode de la série arrive dans l’écosystème Xbox. Cela pourrait-il préfigurer, à l’image de la série de Yakuzas, de l’arrivée d’anciens épisodes dans le Game Pass ?

Pour rester dans le jeu de rôle japonais, comment ne pas évoquer le titre qui a été notre coup de cœur du Xbox Tokyo Game Show 2024 Broadcast ? Paradoxalement, il n’est même pas japonais à proprement parler puisque Riyo Games, studio en charge de Threads of Time, est basé au Canada. Toutefois, comme Sea of Stars ou Chained Echoes, deux pépites indépendantes de l’an dernier, le titre semble avoir des arguments pour attirer l’attention des amateurs du genre.

Tout nous enchante d’ailleurs dans ce trailer. Entre la direction artistique, dans un style 16 bits en HD-2D, à la manière des derniers remakes de Live a Live ou Octopath Travelers par exemple, sublimé par l’Unreal Engine 5, une inspiration évidente à Chrono Trigger et une musique qui nous emporte déjà, on n’a qu’une envie, c’est d’y jouer. Il nous faudra toutefois nous montrer patient puisqu’aucune fenêtre de sortie n’a pour le moment été évoquée.

Le Xbox Tokyo Game Show 2024 Broadcast a aussi été l’occasion pour le géant américain d’annoncer plusieurs belles arrivées sur son Game Pass, via un nouveau partenariat conclu avec Square Enix. Toujours pas de Final Fantasy XVI, ni même de Final Fantasy VII Remake, mais l’ajout des six premiers opus de la licence, dans leurs version Pixel Remaster, ainsi que Trials et Legend of Mana, disponible dès aujourd’hui.

Ajoutez à cela les loufoques We Love Katamari Reroll + Royal Reverie et All You Need is Help, aussi disponible dès ce jour sur le Game Pass et l’on obtient une très belle brochette de jeux purement japonais à se mettre sous la dent, et tant pis s’ils ne sont plus de toute première fraicheur.

Reste que le Xbox Tokyo Game Show 2024 Broadcast organisé par le constructeur américain nous a fait une belle impression. Les licences très américaines sont restées plutôt discrètes, même si nous avons évidemment eu droit aux focus sur les DLC de Diablo IV ou Starfield et à nouveau trailer d’Indiana Jones, et on a senti toute leur envie de bien faire pour enfin réussir à percer sur le territoire japonais.

Alors, soyons clair, aucun des jeux présentés durant la conférence ne permettra de changer la situation d’Xbox sur l’archipel, d’autant que la plupart des titres sont ou seront aussi disponible sur PlayStation 5 ou Switch. Mais, à défaut de relancer le constructeur sur ce territoire, cette conférence aura au moins eu le mérite de parler aux joueurs Xbox fans de jeux vidéo japonais à travers le globe qui n’en espéraient sans doute pas tant.