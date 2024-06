Le producteur de Metal Gear Solid Delta : Snake Eater laisse la porte ouverte à Kojima

Aujourd’hui, s’est tenu le deuxième live « METAL GEAR – PRODUCTION HOTLINE », émission diffusée par Konami et consacrée à l’actualité de la franchise. Quelques petites infos ont été lâchées sur Metal Gear Solid Delta : Snake Eater, mais retenons surtout la présence de Noriaki Okamura, producteur principal sur ce remake, qui, dans une session de FAQ, exprime son désir de travailler à nouveau avec Hideo Kojima et son équipe. Bien sûr, il modère son propos en disant que tout le monde est passé à autre chose, et que la réalité est tout autre aujourd’hui, mais les tensions datant de Metal Gear Solid V entre Konami et le célèbre game designer semblent tout de même s’être apaisées.

Noriaki Okamura est un camarade de longue date d’Hideo Kojima, de développeur sur Policenauts, à producteur principal de la franchise Metal Gear, il a aussi bossé sur des grandes franchises japonaises, comme Tokimeki Memorial et Beatmania. Voici une des questions qui lui a été posé durant l’émission :

« Y a-t-il une chance que des membres de l’équipe originale reviennent pour travailler, co-développer ou superviser un projet sur la franchise METAL GEAR ? » (traduit par la rédaction)

La réponse complète de Noriaki Okamura :

« Il ne m’appartient pas de répondre au nom d’une personne extérieure à l’entreprise, ni de deviner ce qu’elle pourrait ressentir à ce sujet. Mais en ce qui me concerne, je n’aimerais rien de mieux que de retravailler avec M. Kojima et le reste de l’équipe. Si cela pouvait arriver, ce serait le rêve.

Mais les gens sont passés à autre chose et ont pris de nouveaux engagements, et c’est simplement notre réalité actuelle. Nous ne pouvons pas prendre pour acquis que tout le monde travaillera à nouveau avec nous, ni nous laisser complètement dépendre d’eux.

Je ne pense pas qu’il soit juste que nous soyons les seuls à exiger cela de qui que ce soit. Nous travaillons donc avec l’idée que, quoi que nous fassions, c’est à nous de le faire, c’est à nous de faire du bon travail. » (traduit par la rédaction)

La porte n’est visiblement pas totalement fermée à Hideo Kojima de la part de Konami, mais comme l’exprime lui-même le producteur de la licence, Kojima Productions a tracé sa route depuis déjà bien longtemps, et le studio a de nombreux projets en cours : Death Stranding 2, OD avec Microsoft et Jordan Peele, et enfin Physint, une nouvelle IP « d’action-espionnage ».

Concernant Metal Gear Solid Delta : Snake Eater, Konami annonce la présence d’un « legacy style » avec les contrôles et les angles de caméra du jeu d’origine, ainsi que des filtres colorimétriques, dont un, recréant la palette de couleur de l’opus PS2.

Point intéressant, une slide concernant les retours du public sur le premier épisode de l’émission (METAL GEAR – PRODUCTION HOTLINE #00) a été présenté. On remarque que 76 % des feedbacks sont neutres ou négatifs, les fans de la franchise reste donc très vigilant à l’égard de ce remake et de Konami.

Enfin, à tous nos amateurs de vinyles, deux compilations d’OST de toute la franchise sont pré-commandables chez Laced Records et le store Konami.

Serait-il donc possible qu’Hideo Kojima et Konami enterrent la hache de guerre ? Peu probable au vu du divorce suite à MGS V, mais ne sait-on jamais, la vie est pleine de rebondissements incongrus. De notre côté, nous continuerons à suivre avec attention ce remake du légendaire Metal Gear Solid 3, sortant sur PS5, Xbox Series X|S et PC, à une date inconnue, ainsi que les futurs projets de Kojima Productions, toujours autant dans l’avant-garde de l’industrie vidéoludique.