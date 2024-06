Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Du gameplay pour le retour de Big Boss

Bon, soyons clair dès le départ, depuis son annonce, nous sommes pour le moins dans l’expectative quant à Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Déjà parce qu’il est le remake de l’un, si ce n’est le meilleur épisode de la licence, mais aussi parce que Hideo Kojima n’est absolument pas de la partie, le monsieur ayant quitté Konami en 2015. Néanmoins, comme il s’agit d’un remake et non d’un opus inédit, le fait qu’il ne soit plus aux manettes ne veut pas forcément dire que sa vision ne sera plus, même si en toute honnêteté le premier trailer ne nous avait pas rassuré sur cela, tant il semblait à l’opposé de ce que nous aurait offert Kojima.

Il se trouve que Konami a profité du Xbox Games Showcase pour dévoiler du gameplay de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater et nous sommes, il faut bien le reconnaitre, plutôt rassuré quant à ce que l’entreprise japonaise cherche à accomplir avec ce remake, au-delà du fait de vouloir en vendre des palettes entières.

Évacuons déjà ce qui doit l’être, le jeu est beau et forcément beaucoup plus que l’original sur PlayStation 2, parvenant presque parfois à se montrer photoréaliste. De la mise en scène, il s’en dégage un profond respect de l’œuvre de Kojima, à tel point que l’on pourrait même penser qu’il le dirige. Après rien de bien compliqué, puisqu’on a eu la nette impression que les cinématiques présentes n’étaient qu’un décalque de celle que l’on avait à l’époque. Côté gameplay, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater à l’air aussi de suivre les traces de l’original, car l’on nous annonce que l’on devra se débrouiller pour manger, trouver des armes directement sur le terrain, utiliser diverses combinaisons de camouflage, ou encore gérer notre approche sans aucun soutien de la part de qui que ce soit.

C’étaient là les forces de MGS 3 qui était le premier, à notre sens, a embrassé totalement la notion de gameplay émergeant dans la licence et offrait un terrain de jeu adéquat pour cela, même s’il sera surpassé par la suite. Finalement, la seule chose que l’on pourrait reprocher à ce remake en l’état, est qu’il se montre particulièrement sage et que rien de ce qui nous a été montré ne nous parait inédit, et on espère tout de même certaines prises de risque, avec pourquoi pas des nouveaux segments qui apporteraient un vent de fraicheur à l’aventure.

Enfin, rappelons que Metal Gear Solid Delta: Snake Eater est prévu pour sortir sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC sans qu’aucune date n’ait été donnée officiellement pour le moment.