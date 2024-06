Gears of War: E-Day – Marcus Fenix joue de nouveau du flingue contre les Locustes

Le voilà enfin le nouvel étalon de la Xbox Series X|S, puisque après Halo et Forza, il ne manquait plus que Gears of War pour que Xbox ait sorti au moins un nouvel épisode de ses licences phares sur nouvelle génération. Gears of War: E-Day est donc le prochain épisode de la licence débutée sur Xbox 360 qui arrivera sur console et PC. Chose assez surprenante, il ne s’agit pas là d’une suite au mésestimé Gears 5, mais d’un préquel aux événements de la première entrée de la saga. Peut-être que la tiède réception de la part des fans au dernier épisode en date y est pour quelque chose, mais une chose est sûre, The Coalition joue la carte de la sécurité avec une telle approche, alors que le trailer, lui, en met plein les mirettes avec son Unreal Engine 5.

Gears of War: E-Day couvrira donc l’événement majeur qu’est l’Emergence Day, soit le jour où les Locustes ont porté leur première attaque contre l’humanité. Il se déroulera 14 ans avant les premières aventures de Marcus Fénix, et nous permettra de l’incarner une nouvelle fois, alors que l’on pensait que la licence avait définitivement passé le flambeau à l’héroïne de Gears 5, Kait Diaz, dont l’histoire n’est d’ailleurs toujours pas terminée. Dom Santiago, le meilleur ami de notre bodybuilder favori, est aussi de retour et nul doute que tout ceci va ravir les fans. Quant à nous, si nous accueillons la nouvelle avec un certain enthousiasme, nous aurions aimé connaitre le fin de mot de l’histoire de Kait. Ce sera peut-être pour une prochaine fois, qui sait ?

Enfin, il s’agissait surtout là pour Microsoft d’annoncer Gears of War: E-Day lors du dernier Xbox Games Showcase et nous n’avons donc eu le droit qu’à un simple trailer cinématique, même si ce dernier est en In-Engine, preuve que The Coalition maitrise toujours aussi bien l’Unreal Engine 5. En outre, aucune date ou même fenêtre de sortie n’ont été indiquées, autant dire qu’il va falloir nous montrer patient avant de pouvoir mettre nos mains dessus.