DOOM: The Dark Ages casse brutalement du démon médiéval en vidéo

On l’attendait, Xbox, Bethesda et id Software l’ont fait, DOOM: The Dark Ages est une réalité. Dévoilé lors du Xbox Games Showcase d’aujourd’hui, il répond à nombre de rumeurs qui voulaient depuis un certain temps qu’un DOOM Year Zero soit en développement, et ce, depuis bien avant le rachat du groupe Bethesda par Microsoft. Préquel au reboot de 2016, et par extension de Eternal, sa suite, il s’inscrit dans une volonté de proposer aux joueurs la possibilité se plonger dans une boucherie démoniaque à la sauce médiévale. Un premier trailer, avec du gameplay, a été diffusé, et autant dire que ça tabasse autant que le bon gros métal qui le ryhtme.

De cette volonté de nous plonger dans une guerre médiévale éternelle entre le bien et le mal, viennent tout un tas de nouvelles features de gameplay qui devraient ravir les amateurs de fast FPS et les amoureux de la saga. Habillé d’un manteau de fourrure qui n’a rien à envier à celui de Kratos, armé de diverses armes à feu et de corps-à-corps, certaines inédites, ainsi que d’un bouclier servant autant à la défense qu’à l’attaque, alors que l’on peut même en faire une sorte de tronçonneuse de fortune que l’on peut envoyer sur les hordes démoniaques, le DOOM Slayer n’a jamais paru autant en forme que dans ce trailer. Après un épisode Eternal proche de la perfection, id Software est attendu au tournant et on espère que l’expérience proposée ici sera au moins bonne que celle de 2020, et connaissant le studio, on ne peut qu’être confiant.

DOOM: The Dark Ages sortira en 2025 sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC, alors qu’il est aussi annoncé comme day-one sur le Game Pass, et on ne peut que se réjouir du fait que le jeu sorte aussi sur la console de Sony, car DOOM se doit d’être joué par tous.