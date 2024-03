Bethesda se veut rassurant sur TES VI et Fallout 5

Starfield aura été une mauvaise surprise pour beaucoup de joueurs. Si le dernier-né de Bethesda demeure un jeu ambitieux et se veut le porte-étendard d’une nouvelle IP, il ne déchaîne pas pour autant la même intensité de passions que les jeux des franchises The Elder Scrolls et Fallout, dont on aurait cru qu’il s’agirait d’une transposition de leur ADN dans un cadre spatial. Mais au premier rang des surpris figure surtout le studio lui-même.

Si le DLC Shattered Space est attendu au tournant pour redynamiser Starfield, et on l’espère accompagné de précieuses mises à jour gratuites sur les fonctionnalités de base du jeu, les regards et les interrogations se tournent désormais vers les prochaines sorties du studio californien, dont les franchises The Elder Scrolls et Fallout en constituent le cœur battant.

Ainsi, lors de la célébration des 30 ans de la franchise TES, Bethesda a sorti un élégant communiqué qui explore l’état des lieux de la franchise ainsi que les projets à venir, parmi lesquels TES VI :

« Enfin, oui, nous sommes en train de développer le prochain chapitre, The Elder Scrolls VI. Aujourd’hui encore, retourner sur Tamriel et jouer aux premières versions nous remplit de la même joie, de la même excitation et de la même promesse d’aventure. Merci encore de nous avoir soutenus pendant toutes ces décennies, et de tout ce que vous avez apporté aux jeux en les faisant vôtres. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de continuer et de célébrer les 30 prochaines années. »

De maigres lignes dont le mot clef est bien « développement ». Même si l’on se doute que TES VI est sorti de préproduction depuis un moment, savoir que le jeu est officiellement en phase de développement actif est une bonne nouvelle, même s’il faut garder à l’esprit que le titre ne sortira pas avant des années.

Quant à Fallout 5, l’autre mastodonte du genre RPG jalousement choyé par Bethesda et attendu bien après la sortie de TES VI, les fans seront sans doute contents d’apprendre que le projet semble déjà bien défini, tant et si bien que le studio californien a veillé à ce qu’aucune des intrigues ou des concepts qu’ils gardent pour le jeu ne soit utilisé dans l’adaptation en série diffusée prochainement sur Amazon Prime. L’emblématique et indéboulonnable Todd Howard a ainsi confié, lors d’une interview pour Den of Geek, que Fallout 5 a commencé à prendre forme :

« Eh bien, il y a eu des sujets pour lesquels je leur ai dit « Ne faites pas ça, parce que c’est quelque chose que nous allons faire dans Fallout 5″. »

Une confidence qui fait écho à une récente déclaration de Jonathan Nolan, l’un des producteurs de la série pour Amazon Prime :

« Nous savons déjà tout à propos de Fallout 5, mais nous ne dirons rien à personne. »

Des petites phrases ici et là pour rappeler aux déçus de Starfield que Bethesda est déjà à l’œuvre sur TES VI et Fallout 5, deux titans du vaste monde des jeux RPG solo en monde ouvert. Deux mastodontes qui vont cependant devoir démontrer que le studio a su progresser depuis le succès historique qu’est Skyrim, depuis la débâcle qu’a été Fallout 76 et, surtout, depuis la réception mitigée de Starfield.