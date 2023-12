Starfield – Une étoile qui se meurt ?

Bientôt 2023 laissera place à 2024… Et les idées de résolutions doivent forcément tourner dans certaines têtes. Mais pas du côté de chez Bethesda qui est d’ores et déjà conscient du sort qu’il réserve à son titre sorti en septembre dernier : Starfield. Le studio aura bien à cœur de regagner les joueurs à leur cause en fournissant un maximum de contenu, sur lequel la feuille de route récemment diffusée donne une idée. Pas certain que cela fonctionne quand l’on voit le mouvement d’avis négatifs qui s’abat actuellement sur Steam.

Dire que Starfield était l’exclusivité d’Xbox la plus attendue par les joueurs serait peu dire. L’engouement était tellement énorme que l’on ne pouvait s’attendre qu’à une déception tout aussi retentissante. Ce qui s’est effectivement passé ! Dès sa sortie, le titre annoncé en 2018, cristallisait les critiques plus ou moins cinglantes. Et même si la presse lui a accordé un accueil favorable, il était loin d’être à la mesure la bombe tant attendue.

Quelques mois ont donc passé depuis, pour autant l’acharnement est toujours aussi présent. Preuve en est : sur les plus de 7 000 évaluations récentes effectuées ces trente derniers jours, et comptabilisés sur Steam, ce 25 décembre 2023, le bilan des notes accordées par les utilisateurs tutoie un sentiment « plutôt négatif ». Seuls 34 % des avis sont positifs. Et même, si l’on se base sur un avis global, le titre n’obtient qu’une note de satisfaction moyenne de 6/10.

Review bombing ? Cela ne semble pas être le cas ; il s’agirait simplement de mauvais retours. Parmi les griefs que l’on émet à son encore, le jeu serait « un monde ouvert bien trop vide » ou ne tiendrait pas la comparaison face à un Cyberpunk 2077 décidément en grande forme. Puis, le titre serait tout bonnement dépassé, qui ne saurait faire le poids avec d’autres productions passées signées Bethesda. Voici l’un des commentaires que l’on peut notamment lire sur la plateforme de téléchargement :

« Ne jouez pas après Skyrim ou Fallout 4 ou Fallout New Vegas ou Fallout 3 […] Vous serez tellement [déçus]. »

Tout cela n’est donc pas très engageant, mais gageons que Bethesda arrivera à redresser la barre avec différentes mises à jour, et peut-être même que la déception d’hier deviendra le succès de demain. Pour exemple, prenons une fois encore un titre comme No Man’s Land ou encore, et dans une moindre mesure, Fallout 76 de Bethesda justement, qui, après son lancement, a regagné une certaine popularité .

Alors, l’espoir de le voir décoller est encore permis, d’autant que son développeur compte le voir encore actif des années durant. Pour l’instant, comme petit lot de consolation, ce dernier peut se satisfaire des très bons chiffres réalisés par le jeu, sur Steam notamment. Starfield est, selon les données qui circulent, l’un des jeux les plus vendus et joués de la plateforme.