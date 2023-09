Starfield – Les mods au secours d’une écriture décevante

Malgré de nombreuses qualités, que la masse des grands médias en ligne liste au long de ses tests et autres critiques, Starfield reste très fragile quant à son écriture. La quête principale se montre rapidement répétitive en plus d’être terriblement basique, la première mission secondaire consistera à aller chercher un ingrédient pour un PNJ… Pour une aventure épique à travers les galaxies, je jeu manque d’un certain souffle homérique et se révèle désespérément plat. Mais peut-être est-ce dû à un projet sous-jacent que nous n’avons pas encore vu ?

Et si le Starfield sorti le 6 septembre 2023 n’était qu’une base, l’équivalent du « Guide du joueur » d’un jeu de rôle papier, qui permettrait d’écrire toutes sortes d’aventures aussi épiques que les futurs MJ (Maîtres du Jeu) sauront les conter ?

Un jeu de rôle papier se présente en effet sous la forme d’une série de livres, dont le plus important est souvent le « guide du joueur », qui décrit l’univers dans lequel le jeu se déroule, et l’ensemble des règles nécessaires à la tenue d’une partie. Avec cet ouvrage sous la main, c’est au MJ d’imaginer une histoire dans laquelle il plongera ses personnages. Souvent, le guide du joueur contient en plus quelques scénarios prêts à jouer très basiques qui servent essentiellement d’exemple ou de tutoriel. Mais l’aventure commence ensuite, quand le MJ se montre capable d’imaginer ses propres histoires.

Ainsi, Starfield ne contiendrait que ce scénario de base, un peu générique, qui n’aurait, au fond, pour ambition, que de nous montrer ce qui est possible de faire. Avant qu’on ne se mette à imaginer nos propres histoires. Parce qu’on le sait, Bethesda compte bien encourager le modding, cette pratique qui permet de modifier un jeu , ou d’y ajouter du contenu.

Un outil spécifique, le Starfield Creation Kit, sortira même officiellement, probablement dans quelques mois, comme cela a été annoncé notamment par Peter Hines, responsable du marketing chez Bethesda. Et sa vision du modding correspond tout à fait à l’esprit jeu de rôle tel qu’on le décrit ci-dessus :

On le fait, on l’a annoncé. Il va y avoir des mods, nous allons publier le Creation Kit. Si vous avez joué à Elder Scrolls ou à Fallout, ça va fonctionner comme ça. C’est pour après le lancement du jeu, je n’ai pas plus d’informations. Nous avons d’abord le lancement à gérer, mais ça arrive.

Je suis très enthousiaste pour ce jeu, parce que je l’aime beaucoup, et j’adore ce qu’on a fait, ce que les équipes ont fait, mais il y a tellement plus qui arrive. Et quand vous pensez au genre de communautés qui tournent autour de Bethesda Game Studio, et que vous leur mettez un outil comme le Starfield Creation Kit entre les mains… « Vous aimeriez concevoir une planète… ? » Tout ça va devenir hors-norme quand la communauté va s’y mettre et ajouter toutes ces choses qu’elle voudra apporter. Les histoires qu’ils voudront raconter, comme ils le veulent. Bon dieu, j’ai déjà une liste de choses que je veux modder. – Peter Hines, durant un live Twitch (traduit par la rédaction)

C’est dit ! La communauté va pouvoir raconter « ses propres histoires ». Le Starfield tel qu’on l’expérimente en ce moment ne serait dont qu’un baril de petites briques en plastique qui devrait nous permettre, à termes, de multiplier les histoires et les aventures, à la façon d’un « vrai » jeu de rôle.

La communauté des moddeurs est déjà très active, depuis avant même la sortie du jeu. Vous avez probablement entendu l’histoire de ce groupe de moddeurs qui a gagné jusqu’à 40 000 euros via Patreon pour le mod qui ajoute le DLSS dans le jeu… Il ne nous reste plus qu’à patienter un peu pour découvrir toutes les aventures que les MJ de la communauté nous réservent, et que Starfield dévoile enfin sa véritable envergure. C’est en tous cas ce qu’on espère.